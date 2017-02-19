В ДТП с автобусом в Афганистане погибли три человека
19 февраля 2017, 12:48
Автоцистерна столкнулась с автобусом дальнего следования на автомагистрали.
По меньшей мере три человека погибли, еще 30 ранены в результате столкновения автобуса и автоцистерны в Афганистане, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в провинции Газни на востоке страны. Автоцистерна столкнулась с автобусом дальнего следования на автомагистрали.
Подробности не сообщаются.
Фото: AP Photo
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