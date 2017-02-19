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В ДТП с автобусом в Афганистане погибли три человека

19 февраля 2017, 12:48

Автоцистерна столкнулась с автобусом дальнего следования на автомагистрали.


По меньшей мере три человека погибли, еще 30 ранены в результате столкновения автобуса и автоцистерны в Афганистане, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в провинции Газни на востоке страны. Автоцистерна столкнулась с автобусом дальнего следования на автомагистрали.

Подробности не сообщаются.

Фото: AP Photo

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