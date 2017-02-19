Синоптики рассказали какая погода будет 20-22 февраля
19 февраля 2017, 13:27
В четырех регионах из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.
С 20 по 22 февраля на большей территории Казахстана ожидается переменная облачность, временами осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В четырех регионах из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.
В Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях ожидаются метели, порывистый ветер. В Мангистауской области синоптики прогнозируют туман.
На севере, востоке и в центре республики температура воздуха составит минус 4-6 градусов. На западе воздух прогреется до плюс 7 градусов. В южных областях будет около плюс 2 градусов.
Фото: vnews.agency
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844946-316b5713306d2adb22cf32c177153219
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...