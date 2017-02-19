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Синоптики рассказали какая погода будет 20-22 февраля

19 февраля 2017, 13:27

В четырех регионах из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.


С 20 по 22 февраля на большей территории Казахстана ожидается переменная облачность, временами осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В четырех регионах из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях ожидаются метели, порывистый ветер. В Мангистауской области синоптики прогнозируют туман.

На севере, востоке и в центре республики температура воздуха составит минус 4-6 градусов. На западе воздух прогреется до плюс 7 градусов. В южных областях будет около плюс 2 градусов.

Фото: vnews.agency

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