Министр обороны РК навестил пострадавших и семьи погибших военнослужащих
19 февраля 2017, 13:35
В военном госпитале им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время состояние военнослужащих стабильное.
Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков навестил военнослужащих, пострадавших при сходе снежной лавины, находящихся в госпитале Таразского гарнизона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В военном госпитале им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время состояние военнослужащих стабильное. Кроме того, глава военного ведомства посетил семьи погибших военнослужащих.
Выразив родным и близким соболезнования, Министр обороны подчеркнул, что каждый из них достойно исполнял свой воинский долг, был истинным профессионалом военного дела.
На данный момент Правительственная комиссия продолжает расследование обстоятельств и причин трагедии в Жамбылской области.
Напомним, 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от с. Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие.
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Фото: МО РК
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