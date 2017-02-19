Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Азиады-2017

19 февраля 2017, 14:07

Игры станут следующими за Азиадой прошедшей в Алматы и Астане, где наша сборная установила рекорд по количеству завоеванных медалей.


В Японском городе Саппоро стартовали VIII зимние Азиатские игры, пишет Sports.kz.

Игры станут следующими за Азиадой прошедшей в Алматы и Астане, где наша сборная установила рекорд по количеству завоеванных медалей, обойдя традиционных лидеров зимних Азиатских Игр - команду Японии.

Сегодня прошла церемония открытия зимней Азиады, в которой приняли участие и наши спортсмены. Знаменосцем сборной Казахстан на параде открытия стал пятикратный чемпион страны по лыжным гонкам Ердос Ахмадиев. На играх 2017 года в Саппоро будут разыграны 64 комплекта медалей в 11 видах спорта.

Казахстанские спортсмены выступят во всех дисциплинах Азиатских Игр. В числе тех, кто представит нашу страну на Играх в Японии такие известные спортсмены как фигуристы Денис Тен, Элизабет Турсынбаева, конькобежцы Роман Креч, Денис Кузин, Екатерина Айдова и лыжник Николай Чеботько.

Фото: МИА Казинформ

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