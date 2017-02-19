На севере Афганистана от холодов за сутки погибли 14 человек
19 февраля 2017, 14:29
Среди погибших есть дети.
Четырнадцать человек за минувшие сутки скончались в результате переохлаждения на севере Афганистана, передает РИА Новости.
"Пять пастухов замерзли в результате обильных снегопадов и холодов в округе Дарзаб провинции Джаузджан", — заявил агентству губернатор округа Рахматуллах Хашар (Rahmatullah Hashar).
Как сообщил глава управления по стихийным бедствиям Азиз Рахман Аимак (Aziz Rahman Aymaq), еще пять человек скончались из-за непогоды в соседней провинции Сари-Пул. В провинции Бадахшан морозы унесли жизни четырех человек. Сообщается, что среди погибших есть дети.
Фото: AFP 2017
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