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На севере Афганистана от холодов за сутки погибли 14 человек

19 февраля 2017, 14:29

Среди погибших есть дети.


Четырнадцать человек за минувшие сутки скончались в результате переохлаждения на севере Афганистана, передает РИА Новости.

"Пять пастухов замерзли в результате обильных снегопадов и холодов в округе Дарзаб провинции Джаузджан", — заявил агентству губернатор округа Рахматуллах Хашар (Rahmatullah Hashar).

Как сообщил глава управления по стихийным бедствиям Азиз Рахман Аимак (Aziz Rahman Aymaq), еще пять человек скончались из-за непогоды в соседней провинции Сари-Пул. В провинции Бадахшан морозы унесли жизни четырех человек. Сообщается, что среди погибших есть дети.

Фото: AFP 2017

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