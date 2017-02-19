Фристайлистка Юлия Галышева выиграла серебро на Этапе Кубка мира в Японии

Перед началом соревнований в параллельном могуле участники соревнований были распределены по парам. Турнирная сетка составлялась согласно занимаемым местам в рейтинге Кубка мира.





Благодаря высокому положению в мировой табели о рангах (на тот момент 20 место) Юлия начала свой путь с 1/32 финала. Поочередно в очном противостоянии ею были повержены представительницы Японии, США, России.





Особняком стоит полуфинальный заезд. Казахстанке предстояло сразиться с 4-й в зачете Кубка мира канадкой Хлоэ Дюфур-Лапуант. Юлия прошла трассу уверенно и заслуженно получила от судей более высокие баллы, чем ее соперница.





В финале Юлии противостояла спортсменка из США Джейлин Кауф, имевшая 12-й номер в рейтинге. К сожалению, в этом заезде удача сопутствовала сопернице, и со счетом 19:16 победу праздновала спортсменка из Северной Америки.





После этого успеха казахстанка переместилась на 12 место в зачете Кубка мира.





В мужской части соревнований в параллельном могуле казахстанец Дмитрий Рейхерд занял 4 место. Как один из лидеров рейтинга Кубка мира (5 место) наш соотечественник начал турнирный путь с 1/32 финала. Им были повержены спортсмены из России и Канады. Однако, в полуфинале жребий свел Дмитрия с лидером Кубка мира Майклом Кинсберри. К сожалению, в очном споре казахстанец уступил со счетом 14:21. В заезде за третье место наш соотечественник в на ленточке уступил сопернику из Австралии Мэтт Грэхэм со счетом 16:19.





В рейтинге Кубка мира Дмитрий сохранил свою 5 позицию.





В дальнейших планах Юлии Галышевой – участие на Азиатских Играх в Саппоро. Дмитрия Рейхерда ожидает участие на заключительном этапе Кубка мира в Китае. С 6 по 19 марта отечественные мастера фристайла поборются за награды мирового первенства, которое состоится в Испании.