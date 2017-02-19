Фристайлистка Юлия Галышева выиграла серебро на Этапе Кубка мира в Японии
19 февраля 2017, 14:41
Перед началом соревнований в параллельном могуле участники соревнований были распределены по парам.
В японском Тазавако состоялся предпоследний в этом сезоне этап Кубка мира по фристайлу. Казахстанка Юлия Галышева в дисциплине «параллельный могул» выиграла серебряную награду, сообщает Zakon.kz.
Перед началом соревнований в параллельном могуле участники соревнований были распределены по парам. Турнирная сетка составлялась согласно занимаемым местам в рейтинге Кубка мира.
Благодаря высокому положению в мировой табели о рангах (на тот момент 20 место) Юлия начала свой путь с 1/32 финала. Поочередно в очном противостоянии ею были повержены представительницы Японии, США, России.
Особняком стоит полуфинальный заезд. Казахстанке предстояло сразиться с 4-й в зачете Кубка мира канадкой Хлоэ Дюфур-Лапуант. Юлия прошла трассу уверенно и заслуженно получила от судей более высокие баллы, чем ее соперница.
В финале Юлии противостояла спортсменка из США Джейлин Кауф, имевшая 12-й номер в рейтинге. К сожалению, в этом заезде удача сопутствовала сопернице, и со счетом 19:16 победу праздновала спортсменка из Северной Америки.
После этого успеха казахстанка переместилась на 12 место в зачете Кубка мира.
В мужской части соревнований в параллельном могуле казахстанец Дмитрий Рейхерд занял 4 место. Как один из лидеров рейтинга Кубка мира (5 место) наш соотечественник начал турнирный путь с 1/32 финала. Им были повержены спортсмены из России и Канады. Однако, в полуфинале жребий свел Дмитрия с лидером Кубка мира Майклом Кинсберри. К сожалению, в очном споре казахстанец уступил со счетом 14:21. В заезде за третье место наш соотечественник в на ленточке уступил сопернику из Австралии Мэтт Грэхэм со счетом 16:19.
В рейтинге Кубка мира Дмитрий сохранил свою 5 позицию.
В дальнейших планах Юлии Галышевой – участие на Азиатских Играх в Саппоро. Дмитрия Рейхерда ожидает участие на заключительном этапе Кубка мира в Китае. С 6 по 19 марта отечественные мастера фристайла поборются за награды мирового первенства, которое состоится в Испании.
Этап Кубка мира по фристайлу, Тазавако(Япония). Параллельный могул. Женщины.
1. Джейлин Кауф США
2. Юлия Галышева Казахстан
3. Оливия Джиачио США
Этап Кубка мира по фристайлу, Тазавако(Япония). Параллельный могул. Мужчины.
1. Майкл Кинсберри Канада
2. Бенджамин Кавет Франция
3. Мэтт Грэхэм Австралия
4. Дмитрий Рейхерд Казахстан
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