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Полиция обязала родственников Ким Чен Нама лично забрать его тело

19 февраля 2017, 15:07

Следствие идентифицировало предполагаемых сообщников в покушении на Ким Чен Нама и полагает, что они являются выходцами из КНДР.


Семья погибшего в Малайзии Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, должна лично прилететь в страну для выдачи его тела, на оформление соответствующего требования у родственников есть две недели, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей малазийской полиции.

Ранее сообщалось, что следствие идентифицировало предполагаемых сообщников в покушении на Ким Чен Нама и полагает, что они являются выходцами из КНДР. Все подозреваемые имели обычные, а не дипломатические паспорта.

По информации полиции, они влетели в Малайзию в разное время, но покинули страну в день гибели Ким Чен Нама. При этом следствие не раскрывает, куда именно вылетели подозреваемые. Для их задержания полиция Малайзии сотрудничает, в частности, с Интерполом.

Также стало известно, что точная причина смерти старшего брата лидера КНДР до сих пор не установлена, ожидаются результаты экспертиз. Ким Чен Нам, предположительно, был отравлен, но тип яда, а также метод попадания ядовитого вещества в организм погибшего до сих пор не ясны. Следствие подчеркивает, что до сих пор "необходимо официальное опознание тела", в связи с чем призывает близких родственников погибшего "оказать содействие в процессе опознания согласно законам Малайзии".

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек.

По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.

Фото: AP Photo



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