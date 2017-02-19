Полиция обязала родственников Ким Чен Нама лично забрать его тело

Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей малазийской полиции.

Ранее сообщалось, что следствие идентифицировало предполагаемых сообщников в покушении на Ким Чен Нама и полагает, что они являются выходцами из КНДР. Все подозреваемые имели обычные, а не дипломатические паспорта.





По информации полиции, они влетели в Малайзию в разное время, но покинули страну в день гибели Ким Чен Нама. При этом следствие не раскрывает, куда именно вылетели подозреваемые. Для их задержания полиция Малайзии сотрудничает, в частности, с Интерполом.





Также стало известно, что точная причина смерти старшего брата лидера КНДР до сих пор не установлена, ожидаются результаты экспертиз. Ким Чен Нам, предположительно, был отравлен, но тип яда, а также метод попадания ядовитого вещества в организм погибшего до сих пор не ясны. Следствие подчеркивает, что до сих пор "необходимо официальное опознание тела", в связи с чем призывает близких родственников погибшего "оказать содействие в процессе опознания согласно законам Малайзии".