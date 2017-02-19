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В Алматы горело кафе

19 февраля 2017, 15:18

Жертв и пострадавших нет.


В Алматы загорелось кафе "Узбечка" по адресу мкр. Мамыр-2, дом 2, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 11:04 часов. Обстановка к моменту прибытия огнеборцев была следующая: горела шашлычная. Огнеборцы не дали распространение огня за пределы шашлычной. Пожар локализован в 11:13 часов и ликвидирован в 11:24 часов", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 20 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: КиевПравда

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