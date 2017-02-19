В Алматы горело кафе
19 февраля 2017, 15:18
Жертв и пострадавших нет.
В Алматы загорелось кафе "Узбечка" по адресу мкр. Мамыр-2, дом 2, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 11:04 часов. Обстановка к моменту прибытия огнеборцев была следующая: горела шашлычная. Огнеборцы не дали распространение огня за пределы шашлычной. Пожар локализован в 11:13 часов и ликвидирован в 11:24 часов", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 20 кв.м.
Жертв и пострадавших нет.
Фото: КиевПравда
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844952-4e158ee10dd25646a27c3c60959af751
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...