В Алматы горело кафе

В Алматы загорелось кафе "Узбечка" по адресу мкр. Мамыр-2, дом 2, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.





"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 11:04 часов. Обстановка к моменту прибытия огнеборцев была следующая: горела шашлычная. Огнеборцы не дали распространение огня за пределы шашлычной. Пожар локализован в 11:13 часов и ликвидирован в 11:24 часов", - говорится в сообщении.





Площадь пожара составила 20 кв.м.





Жертв и пострадавших нет.



