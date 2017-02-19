Нельсон Лопес: «Мэйвезер, Канело, берегитесь: Ислам идет за вами!»

Ранее сам Ислам сказал, что хотел бы провести бой с Саулем Альваресом «Канело» (48-1-1, 34 КО) или Мигелем Котто (40-5, 33 КО).

Тренер казахстанского боксера Каната Ислама (23-0, 19 КО) Нельсон Лопес выступил с речью после победы своего подопечного над бразильцем Робсоном Ассисом (16-4, 9 КО), сообщает Sports.kz.





"Канат — следующий чемпион мира, Казахстан хочет видеть нового чемпиона. Это наша мечта. Мы готовы к любому сопернику. Проблема в том, что они не хотят с нами драться. Канело, Мэйвезер, берегитесь: Канат идет за вами! Мэйвезер никогда не захочет возвращаться на ринг, чтобы подраться с Канатом! Никто не захочет драться с Канатом!" — заявил Лопес.





Ранее сам Ислам сказал, что хотел бы провести бой с Саулем Альваресом «Канело» (48-1-1, 34 КО) или Мигелем Котто (40-5, 33 КО).



