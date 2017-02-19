В МИД Турции положительно оценили соглашение по Сирии, заключенное в Астане
19 февраля 2017, 15:56
Соглашение стало важной мерой для восстановления доверия между сторонами конфликта.
МИД Турции высказало свое мнение по соглашению по Сирии, сообщает РИА Новости.
"Соглашение по Сирии, заключенное в Астане, стало важной мерой для восстановления доверия между сторонами конфликта", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в столице Казахстана 15-16 февраля 2017 года прошла очередная встреча высокого уровня в рамках Астанинского процесса по Сирии. Во встрече приняли участие делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения огня – России, Турции и Ирана, а также Иордании, Организации Объединенных Наций, в качестве наблюдателей – США.
Фото: Vzglyad.az
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