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В МИД Турции положительно оценили соглашение по Сирии, заключенное в Астане

19 февраля 2017, 15:56

Соглашение стало важной мерой для восстановления доверия между сторонами конфликта.


МИД Турции высказало свое мнение по соглашению по Сирии, сообщает РИА Новости.

"Соглашение по Сирии, заключенное в Астане, стало важной мерой для восстановления доверия между сторонами конфликта", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в столице Казахстана 15-16 февраля 2017 года прошла очередная встреча высокого уровня в рамках Астанинского процесса по Сирии. Во встрече приняли участие делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения огня – России, Турции и Ирана, а также Иордании, Организации Объединенных Наций, в качестве наблюдателей – США.

Фото: Vzglyad.az

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