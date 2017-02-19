Сеул считает, что Пхеньян стоит за смертью Ким Чен Нама

Правительство Южной Кореи полагает, что за гибелью Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, стоит Пхеньян. Об этом заявил представитель министерства объединения Республики Корея, комментируя объявленные малайзийской полицией предварительные данные о ходе расследования, передает передает ТАСС





"Мы считаем, что северокорейский режим стоит за этим инцидентом, учитывая, что пятеро подозреваемых являются северокорейцами", - привело его слова агентство Reuters.





Ранее заместитель руководителя национальной полиции Малайзии Нур Рашид Ибрахим сообщил, что по делу о смерти Ким Чен Нама задержаны гражданки Вьетнама и Индонезии, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР. Он добавил, что еще четверо подозреваемых граждан КНДР покинули страну 13 февраля. Представитель полиции также сообщил, что для помощи следствию разыскиваются еще трое, среди них также один гражданин КНДР.





Правоохранительные органы страны 14 февраля подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся; согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким- то веществом ткань; южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл.





Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.



