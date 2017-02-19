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В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП

19 февраля 2017, 16:40

Обстоятельства происшествия выясняются.


По словам очевидца, проишествие случилось под утро 18 февраля. Неизвестный водитель протаранил стоящую на парковке Daewoo Nexia. Та, в свою очередь, по инерции задела Lada Granta и рядом стоящую Kia Rio, пишет "Лада".

На Daewoo Nexia, на месте удара, остались следы красной краски, вероятно, с машины нарушителя.

Водители трех пострадавших автомобилей написали заяление в УВД Актау. Камеры видеонаблюдения, по их словам, на месте отсутствуют.

Как сообщили в правоохранительных органах, обстоятельства происшествия сейчас выясняются.


Сергей Кораблев.

Фото и видео: Нурсерик Абилов/ lada.kz.

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