В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП

По словам очевидца, проишествие случилось под утро 18 февраля. Неизвестный водитель протаранил стоящую на парковке Daewoo Nexia. Та, в свою очередь, по инерции задела Lada Granta и рядом стоящую Kia Rio, пишет " пишет " Лада ".





На Daewoo Nexia, на месте удара, остались следы красной краски, вероятно, с машины нарушителя.





Водители трех пострадавших автомобилей написали заяление в УВД Актау. Камеры видеонаблюдения, по их словам, на месте отсутствуют.





Как сообщили в правоохранительных органах, обстоятельства происшествия сейчас выясняются.









Сергей Кораблев.



