В Актау неизвестный протаранил три автомобиля на парковке и скрылся с места ДТП
19 февраля 2017, 16:40
Обстоятельства происшествия выясняются.
По словам очевидца, проишествие случилось под утро 18 февраля. Неизвестный водитель протаранил стоящую на парковке Daewoo Nexia. Та, в свою очередь, по инерции задела Lada Granta и рядом стоящую Kia Rio, пишет "Лада".
На Daewoo Nexia, на месте удара, остались следы красной краски, вероятно, с машины нарушителя.
Водители трех пострадавших автомобилей написали заяление в УВД Актау. Камеры видеонаблюдения, по их словам, на месте отсутствуют.
Как сообщили в правоохранительных органах, обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Сергей Кораблев.
Фото и видео: Нурсерик Абилов/ lada.kz.
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