Анджелина Джоли произвела фурор на премьере в ярко-розовом платье

Сегодня только и разговоров, что об Анджелине Джоли: актриса прилетела в Камбоджу, чтобы представить там свой новый фильм "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи" (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers). Днем голливудская звезда посетила пресс-конференцию, посвященную проекту, а вечером ее ждала премьера ленты

, пишет Spletnik