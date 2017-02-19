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Анджелина Джоли произвела фурор на премьере в ярко-розовом платье

19 февраля 2017, 17:14

Поддержали звезду этим вечером ее дети: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и бизнецы Вивьен и Нокс, которые были замечены и на утреннем мероприятии.


Сегодня только и разговоров, что об Анджелине Джоли: актриса прилетела в Камбоджу, чтобы представить там свой новый фильм "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи" (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers). Днем голливудская звезда посетила пресс-конференцию, посвященную проекту, а вечером ее ждала премьера ленты, пишет Spletnik.

На торжественном мероприятии, которое помимо знаменитости почтила своим присутствием министр культуры и искусства Камбоджи Пхыан Сакона, Джоли появилась в платье... нет, не черного, а ярко-розового цвета, произведя фурор (давно ли актриса выбирала такие оттенки?).

Поддержали звезду этим вечером ее дети: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и бизнецы Вивьен и Нокс, которые были замечены и на утреннем мероприятии.




Для Мэддокса, надо сказать, премьера нового фильма его матери оказалась не менее важна: он принимал активное участие в работе над проектом и, по словам Джоли, "был единственным, кто вдохновил ее на эту работу".

Кроме того, Мэддокс родом из Камбоджи: влюбившись в эту страну после съемок в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", Анджелина начала заниматься благотворительной деятельностью в стране, а в 2002 году усыновила Мэддокса.




Что касается ленты "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи", то она основана на истории жизни камбоджийской писательницы и правозащитницы Лунг Анг, рассказавшей в своей автобиографии о жестоких событиях, произошедших во время правления партии Красных кхмеров в 1970-е. Тогда родные Лунг Анг оказались в числе двух миллионов человек, погибших в результате "чистки".

"Личная история Лунг - сердце этого проекта. Это история войны глазами ребенка, а также история всей страны в целом", - рассказала ранее Джоли.

Фото: spletnik.ru.

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