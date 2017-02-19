Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Спецпредставитель Трампа: США ищут пути поддержки работы в Астане по перемирию

19 февраля 2017, 17:40

Бретт Макгурк считает, что переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Астане и Женеве дополняют друг друга.


США считают РФ и Турцию подходящими гарантами перемирия в Сирии и ищут возможности поддержать эту работу. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

"Турция и Россия - подходящие гаранты для перемирия, и мы ищем возможности помочь этому процессу со стороны США через Астану", - сказал он.

Макгурк добавил, что переговоры по урегулированию конфликта в Сирии на площадках Астаны и Женевы дополняют друг друга и работа должна продолжаться на обеих платформах. "Астанинский процесс" - это обсуждение механизмов перемирия, "женевский процесс" - реализация резолюции СБ ООН 2254 по политическому урегулированию, - продолжил он. - Я считаю, что мы должны сохранять оба этих трека, поскольку они взаимно укрепляют друг друга".

Фото: Louie Palu / Zuma / Global Look.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...