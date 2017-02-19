Спецпредставитель Трампа: США ищут пути поддержки работы в Астане по перемирию

Бретт Макгурк считает, что переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Астане и Женеве дополняют друг друга.

США считают РФ и Турцию подходящими гарантами перемирия в Сирии и ищут возможности поддержать эту работу. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает передает ТАСС





"Турция и Россия - подходящие гаранты для перемирия, и мы ищем возможности помочь этому процессу со стороны США через Астану", - сказал он.





Макгурк добавил, что переговоры по урегулированию конфликта в Сирии на площадках Астаны и Женевы дополняют друг друга и работа должна продолжаться на обеих платформах. "Астанинский процесс" - это обсуждение механизмов перемирия, "женевский процесс" - реализация резолюции СБ ООН 2254 по политическому урегулированию, - продолжил он. - Я считаю, что мы должны сохранять оба этих трека, поскольку они взаимно укрепляют друг друга".



