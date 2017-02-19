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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в ущелье Коксай

19 февраля 2017, 17:58

Президент Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.


Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода снежной лавины в Жамбыльской области. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, передает Zakon.kz.

В послании президент Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.

Напомним, 17 февраля, в 13:15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от с. Алатау, в ущелье Коксай произошел сход лавины. В результате схода погибли семь военнослужащих, 16 солдат удалось спасти. В поисково-спасательных работах в ущелье Коксай приняли участия 185 человек и 24 единицы техники - ПЧ-7 Жуалынского района, ГУ «СПиАСР» и ГУ «ОСО» ДЧС, бригады экстренного реагирования ФГУ «ЦМК» г. Тараза, личный состав и техника в/ч 91678, бригада скорой медицинской помощи.

Сегодня, 19 февраля, Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков навестил пострадавших. На данный момент Правительственная комиссия продолжает расследование обстоятельств и причин трагедии в Жамбылской области.

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Фото: anons.uz.

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