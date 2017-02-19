К.Токаев выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Председатель Сената подробно остановился на процессе реформ в Казахстане и проинформировал о приоритетах страны на посту члена СБ ООН.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.





Повестка дня этого авторитетного форума в нынешнем году сфокусирована вокруг будущего трансатлантических отношений и НАТО, а также международного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В рамках мероприятия состоялись дискуссии по вопросам взаимоотношений Запада с Россией, войны в Сирии, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другим темам.





В работе форума приняли участие около 600 гостей, в том числе 30 глав государств и правительств, спикеры парламентов, министры, авторитетные политики, дипломаты, военные и эксперты. Особый интерес вызвали выступления Канцлера Германии Ангелы Меркель, Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерреша, вице-президента США Майка Пенса, Генерального Секретаря НАТО Йенса Столтенберга.









Председатель казахстанского Сената принял участие в панельной дискуссии на тему «Линии разлома Евразии». В своем вступительном слове К.Токаев подчеркнул важность выстраивания предсказуемых и дружественных отношений между государствами региона. Спикер отметил, что у Казахстана нет территориальных проблем с сопредельными странами, поскольку государственные границы полностью делимитированы, включая самую протяженную сухопутную границу в мире – между Казахстаном и Россией.





К.Токаев отметил, что концепция Китая «Один пояс, Один путь» открывает широкие возможности для регионального экономического сотрудничества, в том числе, для роста транзитного потенциала и создания новых производственных мощностей в странах Евразии. Важная роль в этой цепочке также принадлежит России, считает Спикер.





Председатель Сената подробно остановился на процессе реформ в Казахстане, осуществляемых под руководством Президента Нурсултана Назарбаева. «Казахстан является реформистским государством. Мы твердо убеждены в том, что трансформацию нашего общества нельзя останавливать, будь то в экономической или политической сфере. Структурные реформы должны продолжаться при любых условиях с тем, чтобы Казахстан смог продвинуться в число тридцати наиболее развитых стран мира», - подчеркнул К.Токаев.





Спикер также проинформировал о приоритетах Казахстана на посту члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Он выделил проблему расползания ядерного оружия и ядерных материалов, в особенности угрозу их попадания в руки террористических организаций. Кроме того, Казахстан, по словам К.Токаева, будет продолжать укрепление Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также активную работу в рамках Шанхайской организации сотрудничества.





В сессии также приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и бывший Премьер-Министр Украины Арсений Яценюк. Модерировал в дискуссии основатель «Eurasia Group» Ян Бреммер.







