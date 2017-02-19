Восемь осужденных за подготовку к терактам жителей Балхаша подали апелляцию
19 февраля 2017, 18:30
Осужденные за терроризм вину признают, но просят смягчения наказаний.
Восемь жителей Балхаша, приговоренные к различным видам наказания за подготовку к совершению терактов на территории Казахстана, подали апелляционные жалобы в Карагандинский областной суд, передает Казинформ.
Осужденные за терроризм вину признают, но просят смягчения наказаний.
«Апелляционные жалобы приняты. Рассмотрение материалов будет в закрытом режиме, поскольку судья первой инстанции признал данное уголовное дело не подлежащим огласке», - сообщили в Карагандинском областном суде.
Двое из восьмерых осужденных приходятся друг другу родными братьями, еще двое - их двоюродные братья. Все они признаны виновными специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области по части 1 статьи 257 УК РК «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности», а также части 5 статьи 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Восемь человек приговорены к лишению свободы от 10 до 14 лет.
Самый младший осужденный - 1987 года рождения. Старший - 1977 года рождения.
Напомним, 27 июня 2016 года органы КНБ в ходе спецоперации по задержанию членов террористической группы задержали группу подозреваемых в подготовке к совершению терактов. Один из подозреваемых в поселке Гульшат в момент задержания совершил самоподрыв.
По данным КНБ Казахстана, радикальная группа планировала совершить террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств. Изъяты компоненты к взрывному устройству, огнестрельное оружие и иные вещественные доказательства. Все они были сторонниками экстремистской деятельности и выражали симпатию террористическим международным группам.
Айжан Алданышева.
Фото: newtimes.kz.
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