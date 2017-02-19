Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Двоих детей накрыла снежная лавина в Кыргызстане

19 февраля 2017, 18:33

Сегодня утром в Чон-Алае на два жилых дома сошла лавина. Были спасены 11 человек, велись поиски двух пропавших детей.


В Чон-Алайском районе Ошской области найдены тела детей, которые пропали после схода снежной лавины, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

В воскресенье в 5.30 в селе Жаш-Тилек лавина накрыла два жилых дома. Были спасены 11 человек, велись поиски двух детей, к которым привлекли спасателей МЧС.

Сообщается, что тела обоих детей найдены. Одного обнаружили в 11.00, другого — в 11.40.

Источник: Sputnik Кыргызстан.

Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...