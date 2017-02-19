Двоих детей накрыла снежная лавина в Кыргызстане
19 февраля 2017, 18:33
Сегодня утром в Чон-Алае на два жилых дома сошла лавина. Были спасены 11 человек, велись поиски двух пропавших детей.
В Чон-Алайском районе Ошской области найдены тела детей, которые пропали после схода снежной лавины, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
В воскресенье в 5.30 в селе Жаш-Тилек лавина накрыла два жилых дома. Были спасены 11 человек, велись поиски двух детей, к которым привлекли спасателей МЧС.
Сообщается, что тела обоих детей найдены. Одного обнаружили в 11.00, другого — в 11.40.
Источник: Sputnik Кыргызстан.
Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков.
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