Двоих детей накрыла снежная лавина в Кыргызстане

Сегодня утром в Чон-Алае на два жилых дома сошла лавина. Были спасены 11 человек, велись поиски двух пропавших детей.

В Чон-Алайском районе Ошской области найдены тела детей, которые пропали после схода снежной лавины, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.





В воскресенье в 5.30 в селе Жаш-Тилек лавина накрыла два жилых дома. Были спасены 11 человек, велись поиски двух детей, к которым привлекли спасателей МЧС.





Сообщается, что тела обоих детей найдены. Одного обнаружили в 11.00, другого — в 11.40.







