Российские спортсмены завоевали весь пьедестал этапа чемпионата мира по спидвею в Алматы

В Алматы прошел ставший уже традиционным этап личного зачета чемпионата мира по спидвею-2017. В состязании участие приняли 17 ледовых гладиаторов из шести стран мира, членов Международной мотоциклетной федерации FIM, сообщает В состязании участие приняли 17 ледовых гладиаторов из шести стран мира, членов Международной мотоциклетной федерации FIM, сообщает Zakon.kz





Погодные условия стали настоящим испытанием для гонщиков и организаторов. Субботний день представил преграды в виде густого тумана, а воскресный в виде сильного снегопада.





Алматинскую публику погодные изменения не испугали. Несколько сотен зрителей с интересом наблюдали, за будоражащим кровь соревнованиям на мотоциклах. Российские спортсмены отметили, что алматинцы и гости города приветствовали и поддерживали их как родных.





Для проведения этапа личного зачета мирового первенства необходимо было нарастить лед "Медеу" до 30 сантиметров. Благодаря минусовой температуре удалось сформировать единообразный, плотный лед со стабильной структурой. Быстрый лед высокогорного катка позволил достичь максимальных скоростей на шипованных железных конях.





В первом заезде падение одного из лидеров российской команды Даниила Иванова, повлекло за собой падение шведа Никласа Свенссона, который наехал на уже лежавший мотоцикл россиянина. Российский спортсмен был госпитализирован с переломом ключицы, как сообщили его товарищи, ему предстоит сложная операция. По их мнению, причина в технической ошибке.





В финальную часть соревнований вышли три российских мотогонщика и один австриец. Весь пьедестал заняли спортсмены сборной России. Победу одержал Игорь Кононов, вторым финишировал Дмитрий Колтаков, замкнут призовую тройку Дмитрий Хомицевич.





«Абсолютно счастлив победить, - рассказал Кононов.- Лед в отличном состоянии. Мне понравилось. Хотелось бы всех поблагодарить, кто поддерживал. Счастлив, что мне удалось выиграть во всех заездах. Лед в хорошем состоянии, даже отличном, хочу отметить работу специалистов. В финале встретился с коллегами по сборной. У нас идет борьба на протяжении нескольких лет. Один год лучше, другой год хуже. В этом сезоне у меня побед больше. Для меня этот сезон начался успешно».





Австрийский титулованный гонщик Франс Цорн поделился впечатлениями от соревнований.





Все прошло на хорошем уровне. Все было хорошо, состояние ледового покрытия было отличным, не смотря на такую погоду. Чтобы обогнать российских коллег, думаю, нужно быть таким же быстрым как они. Быть в хорошей форме. На прошлой гонке в Шадринске я был простужен. Сегодня мне удалось попасть в финал. Я очень счастлив, стал чувствовать себя увереннее. На следующей неделе буду участвовать на этапе в Германии, надеюсь выступить еще лучше.







