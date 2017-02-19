В ЮКО простились с погибшим под лавиной сержантом
19 февраля 2017, 18:46
29-летний Амир Аралбаев похоронен в родном ауле Дауан Тюлькубасского района.
Сегодня в аул Дауан сельского округа Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО привезли тело погибшего после схода лавины военнослужащего Амира Аралбаева, сообщает TVK.
Младший сержант Амир Аралбаев пошел служить по контракту в единственный в Казахстане горн-егерский батальон в 2013 году. Амир уроженец Узбекистана, точнее Каракалпакии. В 2002 году вместе с семьей он переехал на постоянное место жительство в Казахстан, в село Дауан. Здесь закончил среднюю школу имени Бауыржана Момышулы и отсюда в 2008 году был призван в армию, служил в Устькаменогорской в/ч 5518. Четыре года назад он решил снова вернуться на военную службу, но уже по контракту, служил в роте материально-технической поддержки.
На панихиду собрались все односельчане и прибыл полковник Мурат Жусупов - начальник инженерной службы РКГ «ЮГ».
«Это не наша вина — это случай. Егеря охраняют границу, они знали — куда шли служить. Эти части находятся в постоянной боевой готовности, и поэтому погибли в боевой ситуации. Выражаю Вам соболезнования от лица регионального командования и Министерства обороны»,- сказал, выступая Мурат Жусупов.
Амир был младшим в семье — у него три старших брата и шесть сестер.
Напомним, трагедия разыгралась в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом, остальных удалось спасти. Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. От Тараза до места схода лавины расстояние более 110 км.
Вчера 18 февраля, в региональное командование «Юг» на место происшествия прибыла Правительственная комиссия во главе с Министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. В настоящее время комиссией ведется работа по выяснению причин и обстоятельств трагедии, прорабатывается вопрос оказания материальной помощи семьям погибших военнослужащих. В соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» в случае гибели (смерти) военнослужащего при исполнении обязанностей воинской службы предусмотрена выплата единовременной компенсации в размере 5-летнего денежного содержания согласно последней занимаемой должности на день гибели (смерти).
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: tvk-uko.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844965-18a73cf08d71eac4dd1b908861976dab
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...