В ЮКО простились с погибшим под лавиной сержантом

Сегодня в аул Дауан сельского округа Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО привезли тело погибшего после схода лавины военнослужащего Амира Аралбаева, сообщает сообщает TVK





Младший сержант Амир Аралбаев пошел служить по контракту в единственный в Казахстане горн-егерский батальон в 2013 году. Амир уроженец Узбекистана, точнее Каракалпакии. В 2002 году вместе с семьей он переехал на постоянное место жительство в Казахстан, в село Дауан. Здесь закончил среднюю школу имени Бауыржана Момышулы и отсюда в 2008 году был призван в армию, служил в Устькаменогорской в/ч 5518. Четыре года назад он решил снова вернуться на военную службу, но уже по контракту, служил в роте материально-технической поддержки.





На панихиду собрались все односельчане и прибыл полковник Мурат Жусупов - начальник инженерной службы РКГ «ЮГ».





«Это не наша вина — это случай. Егеря охраняют границу, они знали — куда шли служить. Эти части находятся в постоянной боевой готовности, и поэтому погибли в боевой ситуации. Выражаю Вам соболезнования от лица регионального командования и Министерства обороны»,- сказал, выступая Мурат Жусупов.





Амир был младшим в семье — у него три старших брата и шесть сестер.





Напомним , трагедия разыгралась в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом , остальных удалось спасти . Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. От Тараза до места схода лавины расстояние более 110 км.









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