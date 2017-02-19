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В Испании арестовали крупнейшую в мире яхту российского миллиардера

19 февраля 2017, 19:59

По оценкам издания, стоимость яхты может составлять 450 миллионов долларов.


В Гибралтаре арестована крупнейшая в мире парусная яхта, принадлежащая российскому бизнесмену Андрею Мельниченко. Как сообщает портал Yacht Harbour, судно задержано из-за претензий немецкой верфи, передает РИА Новости.

Пятого февраля яхту Sailing Yacht A ("Парусная яхта А”) направили из немецкого Киля в Испанию на отделочные работы. В конце весны ее предполагалось передать владельцу.

Однако судостроительная компания Nobiskrug подала иск, обвинив заказчика — Valla Yachts Limited – в нарушении контракта. Уточняется, что заказчик не перечислил в срок последний транш в размере 9,8 миллиона евро.

Помимо этого, у верфи возникли претензии в связи с долгами по субподрядным счетам, в итоге общая сумма иска выросла до 15,3 миллиона долларов.

​Британская Daily Mail писала в прошлом году, что длина яхты достигает 142 метров, а высота ее мачт превышает 90 метров. На судне восемь палуб, оно рассчитано на экипаж из 54 человек. По оценкам издания, стоимость яхты может составлять 450 миллионов долларов.

Фото: Twitter.

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