В Испании арестовали крупнейшую в мире яхту российского миллиардера
19 февраля 2017, 19:59
По оценкам издания, стоимость яхты может составлять 450 миллионов долларов.
В Гибралтаре арестована крупнейшая в мире парусная яхта, принадлежащая российскому бизнесмену Андрею Мельниченко. Как сообщает портал Yacht Harbour, судно задержано из-за претензий немецкой верфи, передает РИА Новости.
Пятого февраля яхту Sailing Yacht A ("Парусная яхта А”) направили из немецкого Киля в Испанию на отделочные работы. В конце весны ее предполагалось передать владельцу.
Однако судостроительная компания Nobiskrug подала иск, обвинив заказчика — Valla Yachts Limited – в нарушении контракта. Уточняется, что заказчик не перечислил в срок последний транш в размере 9,8 миллиона евро.
Помимо этого, у верфи возникли претензии в связи с долгами по субподрядным счетам, в итоге общая сумма иска выросла до 15,3 миллиона долларов.
Британская Daily Mail писала в прошлом году, что длина яхты достигает 142 метров, а высота ее мачт превышает 90 метров. На судне восемь палуб, оно рассчитано на экипаж из 54 человек. По оценкам издания, стоимость яхты может составлять 450 миллионов долларов.
Фото: Twitter.
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