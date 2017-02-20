Верховный муфтий РК: Мы против, чтобы казахстанцы поступали в сомнительные зарубежные вузы

Желающие могут получать знания только в тех теологических заведениях, которые рекомендованы ДУМК.

Казахстанские священнослужители сосредоточены на подготовке таких имамов, которые бы полностью соответствовали требованиям современного общества, заявил в интервью Zakon.kz Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы.





- Многоуважаемый муфтий, чуть более года назад вы дали интервью нашему сайту « В недалеком будущем в нашей стране появится своя религиозная элита» , которое вызвало огромное количество откликов, комментариев. Учитывая это, предлагаю продолжить эту тему.





- Не возражаю, эта тема актуальности своей не теряет.





- Как сейчас идет процесс исламского образования в Казахстане?





- Как и задумано. Идет большая работа над реализацией Концепции религиозного образования, которую мы приняли осенью 2015 года и которая направлена на создание стабильной религиозно-образовательной системы, единого исламского учебного комплекса и выработку иммунитета против идеологии и действий деструктивных течений.





Напоминаю, Концепция рассчитана на 2016-2020 годы, и выполняться она будет в два этапа. Сейчас идет работа над первой частью, внедряется новая национальная модель религиозного образования, формируется соответствующая законодательная база.





- И всё же молодые люди предпочитают получить религиозное образование за рубежом, в частности в арабских странах. Государство встревожено такой ситуацией и многих таких студентов в прошлом году вернули назад в Казахстан. Это правильно?





- Мы против, чтобы казахстанцы выезжали самостоятельно и получали нетрадиционные религиозные знания в учебных заведениях, которых нет в списках, рекомендуемых Духовным управлением мусульман Казахстана. Или стали объектом влияния тех или иных религиозных сил. Вот в чем вопрос.





Действительно, за последние несколько лет в Казахстан вернули сотни обучающихся за рубежом студентов, и это правильно, все это делается в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом. В этом отношении я согласен с Галымом Шойкиным, что именно такие студенты являются главными распространителями тех или иных нетрадиционных для Казахстана религиозных идей. И наша задача – минимизировать, упредить возможность возникновения подобных ситуаций.





Как показывает практика, на уловки псевдорелигиозных, деструктивных течений попадаются молодые парни с низкой религиозной грамотностью, да и светскими знаниями они не блещут, поэтому легко поддаются лжеучению, бездумно совершают какие-то экстремистские, террористические действия, попадают за решетку, калечат свою судьбу, судьбу родных, близких. То есть они уязвимы, внушаемы по причине отсутствия у них элементарных религиозных знаний, грамотных квалифицированных духовных наставников.





- Чем можно восполнить этот пробел?





- Во-первых, с лицами, попавшими под влияние чуждой идеологии, мы обязательно проводим индивидуальные разъяснительные работы. В итоге люди отказываются от радикальных взглядов и возвращаются в традиционный ислам. В 2016 году таких лиц было более 530.





Также имамы ДУМК проводят такую работу в исправительных учреждениях по реабилитации лиц, попавших под влияние чуждой идеологии. На выполнением этой задачи сейчас работает около ста имамов. По последним данным, в результате такой деятельности почти двести осужденных за религиозный экстремизм и терроризм вернулись в традиционный ислам, и около ста отказались от своих радикальных взглядов. В свою очередь с имамами, работающими с таким контингентом, проводятся психологические тренинги.





Во-вторых, необходима подготовка высококвалифицированных религиозных кадров. Это требование дня и оно заставляет тщательно обдумать кадровую политику в религиозной сфере. Это не праздный вопрос, как думают некоторые, это очень серьезный, ключевой вопрос.





В настоящее время у нас идет подготовка 2568 специалистов, если быть точным, в том числе в университете «Нур-Мубарак» в Алматы учатся 1065, среди них есть бакалавры, магистры, докторанты. В медресе учится 311 студентов, в колледжах – 923 и в центре подготовки чтецов Корана - 300.





В целях развития религиозной деятельности, по приглашению ДУМК в Казахстане работают 11 турецких и 20 египетских преподавателей, многие из них имеют ученые степени кандидата или доктора наук.





- Каков уровень теологического образования среди наших священнослужителей?





– Мы создаем все условия и возможности для того, чтобы они постоянно повышали свои религиозные знания. К примеру, в прошлом году для них, а также для имамов и мулл было проведено более двухсот семинаров. Также они получают дополнительное религиозное образование в университете «аль-Азхар» в Египте и в турецкой академии «Хасеки». Первые выпускники этих заведений уже работают в мечетях нашей страны.





Особое внимание уделяет ДУМК повышению квалификации имамов, ведь именно имамы напрямую работают с людьми, пять раз в день читают намаз, читают проповеди, отвечают на вопросы прихожан, организовывают и проводят различные духовные мероприятия. Они, можно сказать, круглые сутки находятся в мечетях, и человек, придя в мечеть, видит в первую очередь и слушает именно имама. В прошлом году более половины казахстанских имамов – а это почти 1800 человек – прошли двухнедельные курсы в Алматы, 270 повысили свои знания на двухмесячных курсах в исламском институте.





Как я уже говорил, Духовное управление мусульман Казахстана приняло Концепцию развития религиозного образования до 2020 года, которая, думаем, поможет обеспечить наши мечети и медресе образованными, высококвалифицированными кадрами и в целом повысить качество религиозного образования. Сегодня мы сосредоточены на том, чтобы подготовить таких имамов, которые бы полностью соответствовали требованиям современного общества, не отставали от ритма и тенденций современной жизни. Поэтому требуем, чтобы они совершенствовались непрерывно, были в курсе всего, обладали не только религиозными знаниями, но и осваивали светские науки. С этой целью мы в течение двух лет провели аттестацию более трех тысяч имамов.





- Что с теми, кто не прошел аттестацию?





- Они проходят повторное обучение, но таких не много.





– А что за Концепция «500 просвещенных имамов», чем она отличается от Концепции развития религиозного образования?





- Концепция «500 просвещенных имамов» была принята на заседании Совета улемов ДУМК, в ней определены функциональные обязанности и должности религиозных служителей - главного имама, наиб имама, мулл, преподавателей медресе, муэдзинов. Теперь назначение на должности будет проводиться поэтапно.





Как я уже отметил, должность имама – ответственная работа, за которую особый спрос, поэтому проект «500 просвещенных имамов» преследует цель дальнейшего совершенствования их знаний и опыта, привлечения их к проведению различных мероприятий на республиканском уровне.





- Могут ли выпускники медресе работать в государственных органах, быть государственными служащими?





- Почему бы нет? Из истории нашего народа мы знаем, что медресе оказали существенное влияние не только на развитие и процветание ислама, но и на формирование личности прославленных казахских деятелей. Например, такие поэты и акыны, как Абай, Шакарим, Миржакып, Ахмет, Беимбет, Сакен обучались именно в медресе. В медресе обучались и получали религиозное образование все, начиная от простого народа до известных людей.





Сегодня в Казахстане девять медресе и колледжей, в них обучается 1234 ученика. В прошлом году медресе окончил 221 ученик. Мы постепенно и целенаправленно повышаем уровень и статус наших медресе, для этого у нас есть все ресурсы и возможности.

С удовлетворением можем сказать, что за сравнительно короткое время удалось реформировать деятельность медресе, внести существенные изменения и дополнения в учебные программы и теперь в нее, помимо обязательных религиозных предметов, включены светские предметы, соответствующие требованиям современного общества. В связи с этим, часть медресе получила статус колледжа - в Сарыагаше, Шымкенте, Алматы и Актобе.





Так вот, выпускники данных медресе-колледжей могут работать в государственных учреждениях по религиозной и светской специальностям. Поверьте, это большое достижение в религиозной сфере. Необходимость религиозного просвещения возникла у нас не сегодня и не вчера, а много лет назад. Помните, в 2009 году в казахстанских школах был введен факультативный курс «Основы религиоведения» для учеников 9-го класса? Это было первым шагом государства к развитию религиозного просвещения молодежи. Если раньше обучение религии было как бы делом религиозных общин, то теперь роль государства принципиально возрастает.





- Вы сказали, что в прошлом году медресе окончил 221 ученик. Где они работают и есть ли среди них девушки?





- Конечно, есть. Из 221 ученика 175 были юноши и 46 – девушки. К слову, в прошлом году в Центре подготовки чтецов Корана «Ыкылас» мы открыли женскую группу и там сейчас обучается более 50 девушек. Так вот, после окончания медресе, 107 человек работают имамами, преподавателями, 40 поступили в университет «Нур-Мубарак», 3 - в международный университет имени Ходжа Ахмета Ясави, 2 - в университет иностранных языков имени Абылайхана в Алматы, 39 обучаются в центрах по подготовке чтецов Корана.





Особо хочу сказать, что, помимо работы над религиозными кадрами, необходимо вести работу по обучению религиозной грамотности населения. Это два составляющих благополучной религиозной ситуации в стране и они должны вестись параллельно, дополняя друг друга. Понимая это, мы в 785 мечетях открыли курсы по обучению религиозной грамотности. Для прихожан это очень удобно, только в прошлом году эти курсы прошли где-то 75 тысяч человек. Учитывая, что в Казахстане более 2500 мечетей, мы намерены и дальше продолжать эту работу.





Торгын Нурсеитова



































