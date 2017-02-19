В шести областях РК закрыты дороги

В шести областях Казахстана закрыты дороги, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





По данным РГП «Казахавтодор» ограничено движение на дорогах республиканского значения:





В Карагандинской области с 13:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «п. Ботакора- г. Каркаралинск» (60-217 км а/д «Караганда - Аягоз - Бугаз») для всех видов автотранспорта.





В Актюбинской области с 13:00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение на участках а/д республиканского значения: «Актобе-Оренбург» (11-71 км. п. Мартук-п. Курайли), для всех видов автотранспорта.





С 15:35 в связи с ухудшением погодных условий (снег, сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение на участках а/д республиканского значения: «Актобе-Атырау-Астрахань» (11-92км. г. Актобе-г. Кандыагаш), «Самара-Шымкент» (718-615 км г. Актобе-п. Кобда), для всех видов автотранспорта.





В ВКО с 14:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (756-900 км, г.Семей-с.Калбатау), «Семей-Кайнар» (8-266 км) для всех видов автотранспорта.





В Павлодарской области с 15:45 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения, «Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-Курчатов» (34-215 км), для всех видов автотранспорта.





Помимо этого закрыты дороги областного значения:





В Алматинской области с 10:15 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на а/д областного значения «Талдыкорган-Капал» (0-76 км), для всех видов автотранспорта.





С 16:00 в связи ухудшением погодных условий (буран, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д «Ушарал-Достык» (с 83-184 км), для всех видов автотранспорта.





В Актюбинской области с 15:00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, нулевая видимость) закрыто движение на а/д областного значения:«Донское - Бадамша» (17 - 48 км); «Петрапавловка - Хазретовка (0 - 36 км); «Актобе-Родниковка-Мартук» (5 - 74 км); «Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба» (111 - 175 км), для всех видов автотранспортных средств.





В СКО с 15:00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, низовая метель, буран) закрыто движение на участках а/д областного значения по всем направлениям, для всех видов автотранспорта.





В ВКО с 17 февраля в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д областного значения «Новопокровка-Петропавловка-Зубаир-Байтанант» (0-41 км), для всех видов автотранспорта.





С 14:00 19 февраля в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на а/д областного значения «Семей-Курчатов» (4-130 км), «Семей-Караул» (4-182 км), «Семей-Долонь-Большая Владимировка-Сосновка-Коянбай» (0-184), с 14-30 «Дмитриевка-Бородулиха-Шемонаиха» (0-87 км), «Бородулиха-Жезкент» (0-49 км), «Восресеновка-Петропавловка - Шелехово - Бель Агаш - Дмитриевка»» (0-64 км), «Усть-Каменогорск-Семей» (п. Шульбинск-с. Новая Шульба), для всех видов автотранспорта.



