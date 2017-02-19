Число жертв взрыва на рынке в столице Сомали достигло 35, около 40 ранены

Причиной взрыва была бомба, заложенная в грузовике.

Число погибших в результате взрыва на рынке в сомалийской столице Могадишо достигло 35 человек, порядка 40 получили ранения. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местные власти, передает Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости





По словам очевидца, среди жертв теракта по меньше мере десять женщин, есть погибшие дети.





Ранее агентство Reuters со ссылкой на местные власти сообщало о 18 жертвах взрыва и 25 пострадавших.





По информации главы городского округа Вададжир Ахмеда Афракса, причиной взрыва была бомба, заложенная в грузовике.





Как сообщается, пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.





В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.



