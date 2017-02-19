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Лидеров секты буддистов в Британии заподозрили в сексуальных преступлениях

19 февраля 2017, 20:53

"Триратна" была основана в 1960-х годах и в настоящее время имеет десятки тысяч последователей как в Великобритании, так и по всему миру.


Одна из буддистских организаций Великобритании оказалась в центре скандала, связанного с сексуальными преступлениями ее высокопоставленных членов, передает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

По данным газеты, один из бывших последователей секты "Триратна" рассказал, что в 1980-е годы старейшина организации принуждал его к сексу. Пострадавшему в то время было 16 лет, и по действовавшим законам он являлся несовершеннолетним. Другой последователь сообщил, что основатель "Триратны" Деннис Лингвуд принуждал членов секты к гомосексуальным отношениям с целью "саморазвития". Когда же он заявил Лингвуду о том, что для него подобное невыносимо, тот ответил ему, что необходимо "преодолеть себя", говорится в статье.

"Триратна" была основана в 1960-х годах и в настоящее время имеет десятки тысяч последователей как в Великобритании, так и по всему миру, однако репутация секты серьезно пострадала от секс-скандала, отмечает Guardian. 91-летний Лингвуд, который также известен под буддистским именем Сангхаракшита, заявил, что неоднократно имел сексуальные контакты с членами секты, причем признал, что некоторые из этих контактов могли происходить против их воли. Он выразил сожаление по поводу произошедшего и попросил у пострадавших прощения. В организации утверждают, что подобные действия больше не практикуются.

Фото: РИА Новости. Михаил Цыганов.

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