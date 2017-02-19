Подозреваемые по делу о смерти Ким Чен Нама граждане КНДР уехали в Пхеньян
19 февраля 2017, 21:19
О появлении новых подозреваемых в деле о гибели старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына ранее сообщил на заместитель руководителя национальной полиции Малайзии.
Четверо граждан КНДР, подозреваемых по делу о смерти Ким Чен Нама, 13 февраля покинули территорию Малайзии и уже добрались до Пхеньяна. Об этом сообщил телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на источники в полиции, передает ТАСС.
Как утверждается, указанные лица могли прибыть в Пхеньян уже 17 февраля, при этом они, вероятно, вылетели сначала в Индонезию, откуда перебрались в Дубаи, а уже оттуда через Владивосток попали в КНДР.
О появлении новых подозреваемых в деле о гибели старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына ранее сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя национальной полиции Малайзии Нур Рашид Ибрахим.
При этом он добавил, что они покинули страну в день инцидента, но не пояснил, какое именно отношение они имеют к делу. Представитель полиции также подчеркнул, что следствие не имеет никаких политических мотивов.
Нур Рашид Ибрахим также подтвердил, что четверо других подозреваемых, о которых ранее информировал прессу, задержаны.
Правоохранительные органы страны 14 февраля подтвердили смерть брата лидера КНДР, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу.
Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим.
Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.
Кирилл Агафонов.
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844975-ebe1aa31e4df261d0e9965d746e1755a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...