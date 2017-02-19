Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Подозреваемые по делу о смерти Ким Чен Нама граждане КНДР уехали в Пхеньян

19 февраля 2017, 21:19

О появлении новых подозреваемых в деле о гибели старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына ранее сообщил на заместитель руководителя национальной полиции Малайзии.


Четверо граждан КНДР, подозреваемых по делу о смерти Ким Чен Нама, 13 февраля покинули территорию Малайзии и уже добрались до Пхеньяна. Об этом сообщил телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на источники в полиции, передает ТАСС.

Как утверждается, указанные лица могли прибыть в Пхеньян уже 17 февраля, при этом они, вероятно, вылетели сначала в Индонезию, откуда перебрались в Дубаи, а уже оттуда через Владивосток попали в КНДР.

О появлении новых подозреваемых в деле о гибели старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына ранее сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя национальной полиции Малайзии Нур Рашид Ибрахим.

При этом он добавил, что они покинули страну в день инцидента, но не пояснил, какое именно отношение они имеют к делу. Представитель полиции также подчеркнул, что следствие не имеет никаких политических мотивов.

Нур Рашид Ибрахим также подтвердил, что четверо других подозреваемых, о которых ранее информировал прессу, задержаны.

Правоохранительные органы страны 14 февраля подтвердили смерть брата лидера КНДР, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим.
Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.

Кирилл Агафонов.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...