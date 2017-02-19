В Эр-Рияде назвали центральной роль России в сирийском урегулировании
19 февраля 2017, 21:35
Эр-Рияд приветствует уменьшение насилия в Сирии и предоставление гуманитарной помощи сирийцам.
Москва играет важную роль в процессе урегулирования сирийского кризиса, в том числе благодаря работе РФ, направленной на учреждение механизма по наблюдению за перемирием, заявил РИА Новости советник канцелярии принца Саудовской Аравии Турки аль-Фаисал Бин Абдулазиз.
"Думаю, Россия играет важную и центральную роль в поиске урегулирования мирным путем сирийского кризиса. Таким образом, посредничество и учреждение механизма по соблюдению за перемирием в Сирии очень важны и приветствуются для того, чтобы остановить разрушение и кровавый путь и обеспечить доступ гуманитарной помощи сирийцам", — сказал он на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Собеседник агентства добавил, что Эр-Рияд приветствует уменьшение насилия в Сирии и предоставление гуманитарной помощи сирийцам.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.
Фото: AP Photo/ Hassan Ammar.
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