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В Эр-Рияде назвали центральной роль России в сирийском урегулировании

19 февраля 2017, 21:35

Эр-Рияд приветствует уменьшение насилия в Сирии и предоставление гуманитарной помощи сирийцам.


Москва играет важную роль в процессе урегулирования сирийского кризиса, в том числе благодаря работе РФ, направленной на учреждение механизма по наблюдению за перемирием, заявил РИА Новости советник канцелярии принца Саудовской Аравии Турки аль-Фаисал Бин Абдулазиз.

"Думаю, Россия играет важную и центральную роль в поиске урегулирования мирным путем сирийского кризиса. Таким образом, посредничество и учреждение механизма по соблюдению за перемирием в Сирии очень важны и приветствуются для того, чтобы остановить разрушение и кровавый путь и обеспечить доступ гуманитарной помощи сирийцам", — сказал он на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Собеседник агентства добавил, что Эр-Рияд приветствует уменьшение насилия в Сирии и предоставление гуманитарной помощи сирийцам.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Данные о количестве жертв конфликта разнятся. По данным ООН, речь идет о 300 тысячах погибших сирийцах.

Фото: AP Photo/ Hassan Ammar.

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