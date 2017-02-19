Скончался глава Ассоциации производителей фармпродуктов Казахстана

Скончался президент объединения юридических лиц «Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия Казахстана» Серик Султанов. Об этом на своей Об этом на своей странице в Faebook президент Ассоциации Вячеслав Локшин, передает Zakon.kz









"Трагическая весть! Ушёл из жизни один из самых ярких организаторов фармацевтической отрасли и отечественной фарм промышленности Серик Султанов. Он все время был первым- первым генеральным директором НЦЛС, первым председателем Комитета Фармации, первым, самым убежденным организатором фармацевтической промышленности Казахстана, первым и бессменным президентом Ассоциации фармпроизводителей. Не будучи фармацевтом по первому образованию он был одним из самых образованных специалистов в этой сфере. Меня всегда восхищала его абсолютная убеждённость в необходимости развития национальной фарминдустрии, его вклад сложно переоценить! Надёжный друг, заботливый отец, муж, сын, дедушка, он в этой роли тоже всегда восхищал, потому что отдавал всего себя своим родным. Всех, кто знал о его болезни в последние годы поражался его трудоспособности, расстановке приоритетов всегда в пользу дела", - написал Лошкин.





Султанов Серик Егельевич родился 9 октября в 1959 года в селе Панфилово Павлодарской области. В 1980 году окончил Павлодарский педагогический институт. Завершил Казахский государственный технический университет в 1993 году заочно.





Трудовой стаж: · Организатор внеклассной и внешкольной работы средней школы (1980); · Второй, первый секретарь Иртышского райкома ЛКСМК (1980-1982); · Заведующий отделом Павлодарского обкома ЛКСМК (1983-1985); · Мастер, заместитель начальника цеха, заместитель секретаря, секретарь парткома инструментального завода ПО «Павлодарский тракторный завод» (1985-1988); · Второй секретарь Ильичевского райкома партии (1988-1990); · Генеральный директор АО «Мед-полимер» (1990-1998); · Генеральный директор РГКП «Центр лекарственных средств «Дэрі-Дармек» (1998-2002); · Председатель Комитета фармации, фармацевтической и медицинской промышленности Минздрава Республики Казахстан (01.02.2002-03.12.2003); · Президент объединения юридических лиц «Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия Казахстана» (с 2004) Прочие должности: · Член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан (с 04.2007); · Член Экспертного совета по вопросам предпринимательства Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (18.06.2008); · Независимый директор акционерного общества «Национальный медицинский холдинг» (с 13.10.2008); · Член совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг» (с 03.2009)

