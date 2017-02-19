Скончался глава Ассоциации производителей фармпродуктов Казахстана
19 февраля 2017, 22:32
Серик Султанов скончался в возрасте 58 лет.
Скончался президент объединения юридических лиц «Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия Казахстана» Серик Султанов. Об этом на своей странице в Faebook президент Ассоциации Вячеслав Локшин, передает Zakon.kz.
"Трагическая весть! Ушёл из жизни один из самых ярких организаторов фармацевтической отрасли и отечественной фарм промышленности Серик Султанов. Он все время был первым- первым генеральным директором НЦЛС, первым председателем Комитета Фармации, первым, самым убежденным организатором фармацевтической промышленности Казахстана, первым и бессменным президентом Ассоциации фармпроизводителей. Не будучи фармацевтом по первому образованию он был одним из самых образованных специалистов в этой сфере. Меня всегда восхищала его абсолютная убеждённость в необходимости развития национальной фарминдустрии, его вклад сложно переоценить! Надёжный друг, заботливый отец, муж, сын, дедушка, он в этой роли тоже всегда восхищал, потому что отдавал всего себя своим родным. Всех, кто знал о его болезни в последние годы поражался его трудоспособности, расстановке приоритетов всегда в пользу дела", - написал Лошкин.
Султанов Серик Егельевич родился 9 октября в 1959 года в селе Панфилово Павлодарской области. В 1980 году окончил Павлодарский педагогический институт. Завершил Казахский государственный технический университет в 1993 году заочно.
Трудовой стаж:
· Организатор внеклассной и внешкольной работы средней школы (1980);
· Второй, первый секретарь Иртышского райкома ЛКСМК (1980-1982);
· Заведующий отделом Павлодарского обкома ЛКСМК (1983-1985);
· Мастер, заместитель начальника цеха, заместитель секретаря, секретарь парткома инструментального завода ПО «Павлодарский тракторный завод» (1985-1988);
· Второй секретарь Ильичевского райкома партии (1988-1990);
· Генеральный директор АО «Мед-полимер» (1990-1998);
· Генеральный директор РГКП «Центр лекарственных средств «Дэрі-Дармек» (1998-2002);
· Председатель Комитета фармации, фармацевтической и медицинской промышленности Минздрава Республики Казахстан (01.02.2002-03.12.2003);
· Президент объединения юридических лиц «Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана «ФармМедИндустрия Казахстана» (с 2004)
Прочие должности:
· Член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан (с 04.2007);
· Член Экспертного совета по вопросам предпринимательства Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (18.06.2008);
· Независимый директор акционерного общества «Национальный медицинский холдинг» (с 13.10.2008);
· Член совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг» (с 03.2009)
Фото: pharm.reviews.
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