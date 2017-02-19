Ограничение движения на дорогах введено в восьми областях Казахстана
19 февраля 2017, 22:39
Ограничения введены из-за снежной погоды, метели и плохой видимости.
Сегодня, 19 февраля, в восьми областях Казахстана введены ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казахавтодор".
В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. "Жаксы-Есиль-Бузулук", км 0-82;
2. "Костанай-Аулиеколь-Сурган", км 232-260, участок от границы Костанайской области до п. Сурган;
3. "Жезказган-Петропавловск", км 377-595, участок от границы Костанайской области до границы СКО.
В Актюбинской области в связи с метелью и ограничением видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз", км 92-258, участок от г. Эмба до г. Шалкар;
2. "Актобе-Мартук-граница РФ", 11-71, участок от п. Курайлы до п. Мартук;
3. "Актобе-Атырау-Астрахань", км 11-92, участок от г. Актобе до г. Кандыагаш;
4. "Актобе-Орск", км 39-135, участок от п. Ш. Калдаякова до границы РФ;
5. "Актобе-Атырау-Астрахань", км 92-330, участок от г. Кандыагаш до границы Атырауской области;
6. "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай", км 0-234, участок от п. Карабутак до границы Костанайской области.
В Алматинской области (метель, ограничение видимости), введено ограничение видимости для всех видов автотранспорта на автодороге "Ушарал-Достык", км 83-184, участок от с. Коктума до с. Достык.
В ВКО в связи со снегом, метелью, ограничением видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. "Омск-Майкапчагай", км 756-900, участок от г. Семей до г. Кокшетау;
2. "Семей-Кайнар", км 8-266, участок от г. Семей до с. Кайнар;
3. "Усть-Каменогорск-Семей", км 10-198, участок от с. Герасимовка до г. Семей;
4. "Караганда-Аягоз-Бугаз", км 447-704, участок поворот на с. Кайнар до г. Аягоз;
5. "Алматы-Усть-Каменогорск", км 683-1048, участок от с. Таскескен до поворота на с. Уланское;
6. "Омск-Майкапчагай", км 587-733, участок от границы Павлодарской области до г. Семей;
7. "Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи", км 6-66, участок от с. Ушанова до г. Серебрянск.
В Карагандинской области (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Караганда-Аягоз-Бугаз", км 64-217, участок от п. Ботакара до г. Каркаралинск.
В Костанайской области по тем же причинам ограничено движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.
В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в ВКО введено ограничение для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. "Омск-Майкапчагай", км 426-587, участок от с. Кенжеколь до границы ВКО;
2. Ранее в связи со снегом, метелью, ограничением видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар", км 34-215, участок от п. Аксу до границы ВКО.
В СКО в связи с ухудшением погодных условий в виде снега, метели и ограничения видимости ограничено движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям.
Напомним, ранее сообщалось о закрытии дорог в шести областях на трассах республиканского и областного значения.
Фото: 24.kz.
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