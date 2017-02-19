Мэр Лондона выступил против госвизита Трампа в Великобританию
19 февраля 2017, 22:51
Садик Хан, который в мае прошлого года стал первым мусульманином, занявшим пост мэра Лондона, объяснил свою позицию жестокостью миграционной политики президента США.
Мэр британской столицы Садик Хан присоединился к почти 2 млн гражданам Великобритании, которые выступают против запланированного на июнь этого года государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство. Об этом сообщает агентство Associated Press, передает ТАСС.
Хан, который в мае прошлого года стал первым мусульманином, занявшим пост мэра Лондона, объяснил свою позицию жестокостью миграционной политики президента США.
"В сложившихся обстоятельствах мы не должны расстилать перед ним красную ковровую дорожку", - приводит агентство слова градоначальника.
Ранее Хан назвал запрет президента Трампа на въезд беженцев и иммигрантов из ряда преимущественно мусульманских стран "позорным и жестоким".
Мэр британской столицы призвал жителей США, разочарованных победой республиканца на президентских выборах, переселяться в Лондон.
Тема госвизита президента США в Великобританию вызывала разногласия в стране с тех пор, как премьер-министр Тереза Мэй передала американскому лидеру официальное приглашение.
К настоящему моменту 1,85 млн британцев подписали петицию с требованием отменить этот визит. Одновременно 301 тыс. британцев поставила свои подписи под прямо противоположным призывом - позволить визиту состояться.
Фото: regnum.ru.
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