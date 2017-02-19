В Мельбурне 20 участников фестиваля музыки отравились синтетическими наркотиками

По подозрению в распространении наркотиков были арестованы 40 человек.

Более 20 человек госпитализировали в австралийском Мельбурне после передозировки наркотиками на фестивале электронной музыки Electric Parade. Об этом сообщает news.com.au.





Известно, что 22 человека поступили в местные медицинские учреждения в критическом состоянии с отравлением синтетической гамма-оксимасляной кислотой (GHB).





«Это самое большое количество людей с передозировкой, которое мы видели на музыкальных фестивалях за долгое время. Вероятно, это просто удача, что сегодня никто не умер», — прокомментировали ситуацию в полиции штата Виктория.





По подозрению в распространении наркотиков были арестованы 40 человек. При обысках у них были найдены также экстази, кокаин, ЛСД. В настоящий момент ведется расследование.





Музыкальный фестиваль Electric Parade продолжился в воскресенье в Сиднее.







