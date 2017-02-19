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В столице Колумбии прогремел взрыв, 31 человек ранено

19 февраля 2017, 23:37

Взрывное устройство высокой мощности повредило несколько соседних зданий и опрокинуло телефонную будку.


Число раненых в результате взрыва в колумбийской столице возросло до 31. Об этом сообщает администрация города в своем микроблоге Twitter, передает РИА Новости.

"Тридцать один человек ранен, двое находятся в тяжелом состоянии в результате взрыва в районе Макарена, который произошел в утренние часы", — говорится в сообщении мэрии.

По данным радиостанции Caracol, 20 из раненых являются полицейскими. Как сообщается, взрывное устройство высокой мощности повредило несколько соседних зданий и опрокинуло телефонную будку.

Ранее агентство RCN сообщило, что ранения получили 10 полицейских и один мирный житель. Согласно информации агентства, по предварительным данным, начиненный взрывчаткой предмет взорвался на пути следования полицейского кортежа в центре Боготы. Место взрыва оцеплено полицией для проведения расследования. На данный момент данные о типе взрывчатых веществ отсутствуют.

Агентство отмечает, что пострадавшие доставлены в одну из больниц города.

Фото: Flickr/ Tijs Zwinkels.

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