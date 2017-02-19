В столице Колумбии прогремел взрыв, 31 человек ранено
19 февраля 2017, 23:37
Взрывное устройство высокой мощности повредило несколько соседних зданий и опрокинуло телефонную будку.
Число раненых в результате взрыва в колумбийской столице возросло до 31. Об этом сообщает администрация города в своем микроблоге Twitter, передает РИА Новости.
"Тридцать один человек ранен, двое находятся в тяжелом состоянии в результате взрыва в районе Макарена, который произошел в утренние часы", — говорится в сообщении мэрии.
По данным радиостанции Caracol, 20 из раненых являются полицейскими. Как сообщается, взрывное устройство высокой мощности повредило несколько соседних зданий и опрокинуло телефонную будку.
Ранее агентство RCN сообщило, что ранения получили 10 полицейских и один мирный житель. Согласно информации агентства, по предварительным данным, начиненный взрывчаткой предмет взорвался на пути следования полицейского кортежа в центре Боготы. Место взрыва оцеплено полицией для проведения расследования. На данный момент данные о типе взрывчатых веществ отсутствуют.
Агентство отмечает, что пострадавшие доставлены в одну из больниц города.
Фото: Flickr/ Tijs Zwinkels.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844983-27af8cebc4c57e320bab72f84d4fd86d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...