В суд на отдел ЖКХ за перелом ноги ребенка подали в Темиртау
20 февраля 2017, 00:56
В середине горки была дыра из-за отсутствия деталей, девочка выпала оттуда с высоты полутора метров на железные крепления.
Жительница Темиртау требует через суд с отдела жилищно-коммунального хозяйства два миллиона тенге за открытый двойной перелом ноги 9-летней дочери, который она получила на детской горке, передает Казинформ.
Как рассказала Александра Функ, 9-летняя дочь Соня 27 сентября скатилась с детской горки на игровой площадке. Но поскольку в середине горки была дыра из-за отсутствия деталей, девочка выпала оттуда с высоты полутора метров на железные крепления, оставшиеся после демонтажа части горки. Ребенок получил перелом ноги в двух местах.
«Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, однако вскоре производство было приостановлено из-за невозможности установления виновного. Я обратилась с гражданским иском в суд и требую выплатить моему ребенку два миллиона тенге компенсации материального и морального вреда», - рассказала Александра Функ.
Ответчиками является отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автодорог акимата Темиртау, и в качестве третьего лица - подрядная фирма «Металлургжилстройсервис», установившая детскую горку.
«Если бы отдел ЖКХ как заказчик этой детской горки следил за состоянием установки, то этой дыры в горке и торчащих штырей из-под земли не было бы», - говорит Александра Функ.
Судья Темиртауского городского суда Эльмира Ебенбаева допрашивает ответчиков и свидетелей.
Айжан Алданышева.
Фото: inform.kz.
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