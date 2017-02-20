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В суд на отдел ЖКХ за перелом ноги ребенка подали в Темиртау

20 февраля 2017, 00:56

В середине горки была дыра из-за отсутствия деталей, девочка выпала оттуда с высоты полутора метров на железные крепления.


Жительница Темиртау требует через суд с отдела жилищно-коммунального хозяйства два миллиона тенге за открытый двойной перелом ноги 9-летней дочери, который она получила на детской горке, передает Казинформ.

Как рассказала Александра Функ, 9-летняя дочь Соня 27 сентября скатилась с детской горки на игровой площадке. Но поскольку в середине горки была дыра из-за отсутствия деталей, девочка выпала оттуда с высоты полутора метров на железные крепления, оставшиеся после демонтажа части горки. Ребенок получил перелом ноги в двух местах.

«Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, однако вскоре производство было приостановлено из-за невозможности установления виновного. Я обратилась с гражданским иском в суд и требую выплатить моему ребенку два миллиона тенге компенсации материального и морального вреда», - рассказала Александра Функ.

Ответчиками является отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автодорог акимата Темиртау, и в качестве третьего лица - подрядная фирма «Металлургжилстройсервис», установившая детскую горку.

«Если бы отдел ЖКХ как заказчик этой детской горки следил за состоянием установки, то этой дыры в горке и торчащих штырей из-под земли не было бы», - говорит Александра Функ.

Судья Темиртауского городского суда Эльмира Ебенбаева допрашивает ответчиков и свидетелей.

Айжан Алданышева.

Фото: inform.kz.

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