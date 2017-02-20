В Акмолинской области из снежного плена эвакуируют людей

В Акмолинской области эвакуируют людей, застрявших на дороге. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz





"19 февраля в Коргалжынском районе в 16:00 на республиканской трассе Астана-Коргалжын- Коргалжынский Заповедник 170 км. в снежном плену остались 20 легковых автомашин, около 35 человек. Данная информация незамедлительно сообщена акиму и заместителю акима Коргалжынского района. На место скопления техники выехала 1 ед. техники «Газ-66 Вахтовка», 1 ед. погрузчик с ковшом", - сообщил официальный представитель КЧС.





В настоящий момент ведутся работы по эвакуации людей и буксировки техники, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, плохая видимость). Работы по эвакуации людей и техники затруднены погодными условиями.



