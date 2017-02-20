В Акмолинской области из снежного плена эвакуируют людей
20 февраля 2017, 01:11
На дорогах застряло 20 легковых автомобилей, 35 человек.
В Акмолинской области эвакуируют людей, застрявших на дороге. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.
"19 февраля в Коргалжынском районе в 16:00 на республиканской трассе Астана-Коргалжын- Коргалжынский Заповедник 170 км. в снежном плену остались 20 легковых автомашин, около 35 человек. Данная информация незамедлительно сообщена акиму и заместителю акима Коргалжынского района. На место скопления техники выехала 1 ед. техники «Газ-66 Вахтовка», 1 ед. погрузчик с ковшом", - сообщил официальный представитель КЧС.
В настоящий момент ведутся работы по эвакуации людей и буксировки техники, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, плохая видимость). Работы по эвакуации людей и техники затруднены погодными условиями.
Фото: stormnews.ru.
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