Турецкий промоутер: Мой парень выбьет Головкину все зубы

Скандальный турецкий промоутер Ахмет Онер, представляющий интересы проспекта Авни Йылдырыма (14-0, 9 KO), занимающего третьего место в рейтинге WBC в суперсреднем весе, в резкой форме высказался в адрес чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) , сообщает , сообщает Vesti.kz





По его словам, Йылдырым больше всего хочет бой с Головкиным. Онер уверен, что его подопечный способен не просто сокрушить казахстанца, но и выбить ему все зубы.





"Это бой десятилетия, бой века. Головкин идет вперед, как и мой боец. Но Головкин дрался только с мешками и маленькими парнями. Но что будет, когда он встретится с тем, кто действительно может сделать ему больно? Просто гляньте на то, что сделал с ним Келл Брук. Он потрепал его, отправил с Земли, как ракету, на Марс. Представьте, что было бы с кем-то его габаритов? Представьте, если это был бы Авни? Он бы не просто сокрушил его, а выбил ему все зубы, как это случилось с ДиГейлом, и привез бы эту довольную улыбку назад в Турцию. Посмотрим, сколько рекламных контрактов от Apple получит Головкин, когда будет выглядеть, как Роджер Мейвезер", - цитирует Онера BoxingScene.com.





Напомним, в середине января Джеймс ДиГейл, владеющий поясом IBF в суперсреднем весе, встречался с чемпионом WBC в этой же категории Баду Джеком. Их поединок завершился ничьей.





После боя СМИ сообщили, что Джек выбил сопернику несколько зубов. Однако как оказалось, ДиГейл лишился вставных зубов. Со слов Онера и Дэвида Хэя, за неделю до боя швед спарринговал с Йылдырымом и тот выбил ему зубы.



