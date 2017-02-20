Потасовки в центре Киева прекратились, ситуация стабилизировалась

Начальник киевской полиции заявил, что пять митингующих были задержаны.

Потасовки между участниками акции в поддержку торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР и полицией в центре Киева прекратились, ситуация стабилизировалась, заявили в воскресенье заявили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.





Ранее несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.





Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что пять митингующих были задержаны. Также он сообщил об одном пострадавшем полицейском. Работник скорой помощи сообщил о не менее десяти пострадавших демонстрантах в результате потасовок.





"Ситуация стабилизировалась. Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок", — заявили в пресс-службе.





Украинские власти ранее раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины.





Одновременно по факту блокирования правоохранители возбудили уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.





В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.





Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.



