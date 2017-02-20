Число погибших при взрыве на рынке в столице Сомали возросло до 39 человек

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Число погибших в результате взрыва на рынке в сомалийской столице Могадишо возросло до 39 человек, около 50 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей, передает Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей, передает РИА Новости





Ранее агентство DPA со ссылкой на местные власти сообщило о 35 погибших и 40 раненых. По информации главы городского округа Вададжир Ахмеда Афракса, причиной взрыва была бомба, заложенная в грузовике.





"Мы перевезли 39 тел, было также большое количество раненых", — сообщил Reuters глава службы скорой медицинской помощи Абдикадир Абдирахман.





Как сообщается, пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.





​В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.



