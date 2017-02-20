В Алматы предположительно пьяный водитель Mazda угодил в арык напротив больницы

Незадолго до этого он врезался в Hyundai Sonata и скрылся.

В Алматы предположительно пьяный водитель Mazda 626 врезался в Hyundai Sonata и скрылся с места происшествия. Чуть позже он опрокинул авто в арык, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





ДТП произошло по пр. Райымбека, западнее ул. Яссауи. Водитель Hyundai стал подъезжать к АЗС. Он замедлил ход и собрался свернуть на заправку. В этот момент он услышал звук торможения, сзади в него врезался водитель Mazda 626. Тормозной путь составил более 20-ти метров.





Он вышел из авто и увидел, как водитель Mazda сдал назад и скрылся с места происшествия. Мужчина остановил попутный транспорт и стал следовать за Mazda. Проехав несколько километров он обнаружил иномарку, лежащую на боку в арыке напротив ГКБ №7. Рядом с ней ходили водитель и пассажир.





По словам водителя Hyundai, от них разило алкоголем. Он вызвал сотрудников дорожной полиции. Полицейские стали разбираться в обстоятельствах. Как рассказали водитель и пассажир Mazda, они очень устали. Позже пассажир сел в машину, уснул и уже не реагировал на происходящее.



