В Алматы предположительно пьяный водитель Mazda угодил в арык напротив больницы
20 февраля 2017, 02:12
Незадолго до этого он врезался в Hyundai Sonata и скрылся.
В Алматы предположительно пьяный водитель Mazda 626 врезался в Hyundai Sonata и скрылся с места происшествия. Чуть позже он опрокинул авто в арык, сообщает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло по пр. Райымбека, западнее ул. Яссауи. Водитель Hyundai стал подъезжать к АЗС. Он замедлил ход и собрался свернуть на заправку. В этот момент он услышал звук торможения, сзади в него врезался водитель Mazda 626. Тормозной путь составил более 20-ти метров.
Он вышел из авто и увидел, как водитель Mazda сдал назад и скрылся с места происшествия. Мужчина остановил попутный транспорт и стал следовать за Mazda. Проехав несколько километров он обнаружил иномарку, лежащую на боку в арыке напротив ГКБ №7. Рядом с ней ходили водитель и пассажир.
По словам водителя Hyundai, от них разило алкоголем. Он вызвал сотрудников дорожной полиции. Полицейские стали разбираться в обстоятельствах. Как рассказали водитель и пассажир Mazda, они очень устали. Позже пассажир сел в машину, уснул и уже не реагировал на происходящее.
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