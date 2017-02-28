С 28 февраля 2017 года СНТИ оформляются по новым форме и Правилам

Вниманию реализаторов и импортеров табачных изделий!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 699 Правила оформления и использования сопроводительных накладных на табачные изделия (далее - Правила) с 28 февраля 2017 года будут действовать в новой редакции. Действие Правил распространяется на физических и юридических лиц и (или) структурные подразделения юридического лица, состоящих на регистрационном учете в качестве налогоплательщиков, осуществляющих отдельные виды деятельности по производству и (или) оптовой реализации табачных изделий. Постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего деятельность по производству табачных изделий, производится при условии наличия соответствующей лицензии на основании данных государственного электронного реестра разрешений и уведомлений, а по оптовой реализации табачных изделий - на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», представляемого не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельных видов деятельности.

Напоминаем, что при проведении операции по реализации (отпуску), в том числе на экспорт, перемещению, возврату и транспортировке табачных изделий, за исключением розничной реализации табачных изделий, сопроводительные накладные на табачные изделия по установленной форме оформляются поставщиками, а при импорте (ввозе) табачных изделий на территорию Республики Казахстан СНТИ - получателем до пересечения территории Республики Казахстан.

СНТИ оформляются в электронном виде посредством Интернет-ресурса (web-приложения) «Кабинет налогоплательщика» на государственном и (или) русском языках.

Согласно новым Правилам, цена пачки табачного изделия может указываться в СНТИ в валюте договора либо в тенге, для этого в СНТИ указывается валюта договора и курс валюты договора по данным Национального Банка Республики Казахстан на дату оформления СНТИ.

СНТИ после отправки на сервер уполномоченного органа, распечатываются поставщиком, а при импорте табачных изделий получателем в одном экземпляре на бумажном носителе и передаются перевозчику.

Подтверждение получения СНТИ в программе осуществляется после получения табачных изделий получателем и при отсутствии расхождений с данными, отраженными в СНТИ. При этом подтверждение или отклонение получения СНТИ и табачных изделий осуществляется получателями только в электронном виде в программе в течение двадцати пяти календарных дней с даты оформления СНТИ.

При экспорте табачных изделий и в случаях, когда получателями являются лица, осуществляющие розничную реализацию табачных изделий, подтверждение получателем в программе не требуется.

Учет СНТИ автоматически ведется в программе в журнале регистрации сопроводительных накладных на табачные изделия. После регистрации в журнале СНТИ будут храниться на сервере уполномоченного органа. При этом исключено требование по возврату и подшивке подписанных СНТИ на бумажном носителе у поставщиков и получателей в реестрах по дате оформления СНТИ и хранению их в течение пяти лет.