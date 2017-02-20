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Новости за сегодня

Сопроводительные накладные на табачные изделия по новым Правилам

Вниманию реализаторов и импортеров табачных изделий!

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 699 Правила оформления и использования сопроводительных накладных на табачные изделия (далее - Правила) с 28 февраля 2017 года будут действовать в новой редакции. Действие Правил распространяется на физических и юридических лиц и (или) структурные подразделения юридического лица, состоящих на регистрационном учете в качестве налогоплательщиков, осуществляющих отдельные виды деятельности.

Напоминаем, что при проведении операции по реализации (отпуску), в том числе на экспорт, перемещению, возврату и транспортировке табачных изделий, за исключением розничной реализации табачных изделий, сопроводительные накладные на табачные изделия по установленной форме оформляются поставщиками, а при импорте (ввозе) табачных изделий на территорию Республики Казахстан СНТИ оформляется получателем до пересечения территории Республики Казахстан.

СНТИ оформляются в электронном виде посредством Интернет-ресурса (web-приложения) «Кабинет налогоплательщика» на государственном и (или) русском языках.


20 февраля 2017, 08:08
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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