Установлены нормы расходов автономной организации образования на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу

Приказом и.о. Министра финансов РК от 9 января 2017 года № 8 дополнительно утверждены нормы расходов автономных организаций образования, к которым относятся некоммерческие организации образования при соблюдении условий, определенных подпунктом 2) пункта 1 статьи 135-1 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении их за пределы и в пределах Республики Казахстан для обучения и (или) прохождения профессиональной практики, участия в мероприятии внеурочной деятельности. Принятые нормы применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению, в соответствии с подпунктом 43) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса.

Нормы расходов установлены в следующих пределах:

при направлении физического лица за пределы Республики Казахстан:

№ п/п Страна Нормы расходов в день (в долларах США) на проживание 1 Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа до 30 2 Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика и Филиппины до 25 3 Страны Содружества Независимых Государств до 10 4 Другие страны до 15

при направлении физического лица в пределах Республики Казахстан:

№ п/п Место обучения Нормы расходов в день (месячный расчетный показатель) на проживание 1 Областные, районные центры до 4-х МРП 2 Города Астана, Алматы и Атырау до 5-ти МРП

Изменения в приказ Министра финансов РК от 30 марта 2015 года № 233 «Об установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу» вводятся в действие с 28 февраля 2017 года.