Установлены нормы расходов автономной организации образования на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу
Приказом и.о. Министра финансов РК от 9 января 2017 года № 8 дополнительно утверждены нормы расходов автономных организаций образования, к которым относятся некоммерческие организации образования при соблюдении условий, определенных подпунктом 2) пункта 1 статьи 135-1 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении их за пределы и в пределах Республики Казахстан для обучения и (или) прохождения профессиональной практики, участия в мероприятии внеурочной деятельности. Принятые нормы применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению, в соответствии с подпунктом 43) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса.
Нормы расходов установлены в следующих пределах:
при направлении физического лица за пределы Республики Казахстан:
|
№ п/п
|
Страна
|
Нормы расходов в день (в долларах США) на проживание
|
1
|
Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа
|
до 30
|
2
|
Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика и Филиппины
|
до 25
|
3
|
Страны Содружества Независимых Государств
|
до 10
|
4
|
Другие страны
|
до 15
при направлении физического лица в пределах Республики Казахстан:
|
№ п/п
|
Место обучения
|
Нормы расходов в день (месячный расчетный показатель) на проживание
|
1
|
Областные, районные центры
|
до 4-х МРП
|
2
|
Города Астана, Алматы и Атырау
|
до 5-ти МРП
Изменения в приказ Министра финансов РК от 30 марта 2015 года № 233 «Об установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу» вводятся в действие с 28 февраля 2017 года.
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