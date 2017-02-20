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Новости за сегодня

Установлены нормы расходов автономной организации образования на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу

Приказом и.о. Министра финансов РК от 9 января 2017 года № 8 дополнительно утверждены нормы расходов автономных организаций образования, к которым относятся некоммерческие организации образования при соблюдении условий, определенных подпунктом 2) пункта 1 статьи 135-1 Налогового кодекса, на проживание физических лиц, обучающихся в такой автономной организации образования, при направлении их за пределы и в пределах Республики Казахстан для обучения и (или) прохождения профессиональной практики, участия в мероприятии внеурочной деятельности. Принятые нормы применяются при определении доходов физического лица, не подлежащих налогообложению, в соответствии с подпунктом 43) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса.

Нормы расходов установлены в следующих пределах:

при направлении физического лица за пределы Республики Казахстан:

п/п

Страна

Нормы расходов в день (в долларах США) на проживание

1

Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китайская Народная Республика, Западная и Восточная Европа

до 30

2

Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Бруней, Оман, Кипр, Австралия, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика и Филиппины

до 25

3

Страны Содружества Независимых Государств

до 10

4

Другие страны

до 15

при направлении физического лица в пределах Республики Казахстан:

п/п

Место обучения

Нормы расходов в день (месячный расчетный показатель) на проживание

1

Областные, районные центры

до 4-х МРП

2

Города Астана, Алматы и Атырау

до 5-ти МРП

Изменения в приказ Министра финансов РК от 30 марта 2015 года № 233 «Об установлении норм расходов на проживание и выплату суммы денег обучаемому лицу» вводятся в действие с 28 февраля 2017 года.


20 февраля 2017, 08:11
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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