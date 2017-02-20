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Туман и гололед ожидают казахстанцев в понедельник

20 февраля 2017, 06:00

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.


На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается метель, местами сильная, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами -туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Южно-Казахстанской области местами гололед. В Кызылординской области ночью местами ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской Актюбинской, Карагандинской областях местами- туман, гололед, метель, усиление ветра 15-25 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами метель, усиление ветра 15-25 м/с.

В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, местами метель, туман, гололед. В Павлодарской области ожидается метель, ветер 15-20, местами 23-28 м/с, местами – гололед.


В Алматы днем -3°, ясно.

В Астане днем -7°, преимущественно ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: RabStol.net

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