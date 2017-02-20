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Кадры с нападением на Ким Чен Нама появились в сети

20 февраля 2017, 06:32

На видео можно увидеть, что к мужчине со спины подходит женщина, берет его за голову и держит несколько секунд и уходит в другом направлении.


Кадры нападения в аэропорту в Малайзии на Ким Чен Нама, являющегося сводным братом северокорейского лидера Ким Чен Ына, опубликовали в YouTube, сообщает РИА Новости.

На видео можно увидеть, что к мужчине, предположительно, Ким Чен Наму, со спины подходит женщина, берет его за голову и держит несколько секунд и уходит в другом направлении. После этого пострадавший подходит к сотрудникам службы безопасности, указывая на свое лицо, которые отправляются вместе с ним в медпункт.

Покушение на им Чен Нама произошло 13 февраля в Малайзии, откуда он должен был вылететь к своей семье в Макао. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.


Фото: AP Photo


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