Кадры с нападением на Ким Чен Нама появились в сети

На видео можно увидеть, что к мужчине, предположительно, Ким Чен Наму, со спины подходит женщина, берет его за голову и держит несколько секунд и уходит в другом направлении. После этого пострадавший подходит к сотрудникам службы безопасности, указывая на свое лицо, которые отправляются вместе с ним в медпункт.





Покушение на им Чен Нама произошло 13 февраля в Малайзии, откуда он должен был вылететь к своей семье в Макао. По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.