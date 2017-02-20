Более 30 человек остались в снежном плену в Акмолинской области
20 февраля 2017, 06:45
В снежном плену остались 20 легковых автомашин, около 35 человек.
Из-за неблагоприятных погоных условий, в Акмолинской области, на трассе республиканского значения Астана-Коргалжын- Коргалжынский Заповедник 170 км. в снежном плену остались 20 легковых автомашин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.
По данным Иманкулова, 19 февраля в в 16:00 на республиканской трассе Астана-Коргалжын- Коргалжынский Заповедник 170 км. в снежном плену остались 20 легковых автомашин, около 35 человек.
Данная информация незамедлительно сообщена акиму и заместителю акима Коргалжынского района. На место скопления техники выехала 1ед. техники «Газ-66 Вахтовка», 1 ед. погрузчик с ковшом.
«В настоящий момент ведутся работы по эвакуации людей и буксировки техники, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, плохая видимость). Работы по эвакуации людей и техники затруднены погодными условиями», — сообщил Руслан Иманкулов.
Фото: Sputnik
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