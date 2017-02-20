Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Более 30 человек остались в снежном плену в Акмолинской области

20 февраля 2017, 06:45

В снежном плену остались 20 легковых автомашин, около 35 человек.


Из-за неблагоприятных погоных условий, в Акмолинской области, на трассе республиканского значения Астана-Коргалжын- Коргалжынский Заповедник 170 км. в снежном плену остались 20 легковых автомашин, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

По данным Иманкулова, 19 февраля в в 16:00 на республиканской трассе Астана-Коргалжын- Коргалжынский Заповедник 170 км. в снежном плену остались 20 легковых автомашин, около 35 человек.

Данная информация незамедлительно сообщена акиму и заместителю акима Коргалжынского района. На место скопления техники выехала 1ед. техники «Газ-66 Вахтовка», 1 ед. погрузчик с ковшом.

«В настоящий момент ведутся работы по эвакуации людей и буксировки техники, в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, плохая видимость). Работы по эвакуации людей и техники затруднены погодными условиями», — сообщил Руслан Иманкулов.

Фото: Sputnik

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...