В Астане отменены занятия в школах
20 февраля 2017, 07:22
На занятия не идут учащиеся 1-9 классов.
В Астане из-за погодных условий отменены занятия в школах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление образования города.
"В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении.
В Астане днем -7°, преимущественно ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Омск Здесь
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845002-aa0be2332501406d721d8021c6ce8f6d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...