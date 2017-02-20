Кто может принести Казахстану первые медали на Азиаде-2017

В японском Саппоро стартовали VIII зимние Азиатские игры. О программе выступления казахстанских спортсменов 20 февраля, сообщает Vesti.kz.





В Японию отправились 116 отечественных спортсменов, и уже есть первые результаты: хоккеистки и керлингисты проиграли свои стартовые встречи. Не порадовали медалями и сноубордисты.





Но уже Казахстан может взять первый подиум. 20 февраля в борьбу вступают лыжники. На индивидуальный спринт классическим ходом (1,4 километра) заявлены четыре лыжника - Николай Чеботько, Сергей Черепанов, Сергей Малышев и Александр Малышев. У женщин в этом виде выступят Тамара Эбель, Елена Коломина, Ангелина Шурыга и Марина Матросова.





Определенные шансы на успех есть и конькобежцев. Роман Креч и другие ведущие казахстанцы входят в число лидеров на континенте и всерьез рассматриваются кандидатами на высокие места.





Полностью расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов на 20 февраля выглядит следующим образом:





СНОУБОРД

1. Роллан Садыков

2. Владислав Зуев

3. Ксения Тупик

4. Дарья Слободкина





КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

500 метров

1. Роман Креч

2. Федор Мезенцев

3. Артем Крикунов

4. Станислав Палкин





1000 метров

1. Мария Сизова

2. Екатерина Айдова





5000 метров

1. Дмитрий Бабенко





3000 метров

1. Надежда Сидельник

2. Елена Урванцева





ШОРТ-ТРЕК

1500 метров

1. Мадина Жанбусинова

2. Ким Йонг А

3. Ольга Тихонова

4. Нуртлек Кажгали

5. Куандык Сулейменов

6. Еркебулан Шамуханов





5000 метров (эстафета)

Сборная Казахстана





ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ (женщины)

Казахстан - Китай





КЕРЛИНГ