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В Актау неизвестные устроили заплыв в море на джипах

20 февраля 2017, 08:11

Комментаторы такое поведение осудили.


В Сеть попало видео, где неизвестные катаются в море на автомобилях, сообщает Лада.

"В Актау народ развлекается поездками в море на джипах. Плавать на катерах не модно, модно на джипах ездить", - говорит голос за кадром.

Комментаторы такое поведение осудили.

"Мозги у них по ходу вытекли, а не машины мыли.. если у них они вообще были...", - возмущается один из читателей.

"Джипы свои. На крузаке и прадо ходовые потекли, их от масла мыли. Что бы нормально новые на чистое ставить) прикольно покатались", - пишет другой пользователь.



Фото: скриншот

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