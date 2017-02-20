В Актау неизвестные устроили заплыв в море на джипах
20 февраля 2017, 08:11
Комментаторы такое поведение осудили.
В Сеть попало видео, где неизвестные катаются в море на автомобилях, сообщает Лада.
"В Актау народ развлекается поездками в море на джипах. Плавать на катерах не модно, модно на джипах ездить", - говорит голос за кадром.
Комментаторы такое поведение осудили.
"Мозги у них по ходу вытекли, а не машины мыли.. если у них они вообще были...", - возмущается один из читателей.
"Джипы свои. На крузаке и прадо ходовые потекли, их от масла мыли. Что бы нормально новые на чистое ставить) прикольно покатались", - пишет другой пользователь.
Фото: скриншот
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