В Актау неизвестные устроили заплыв в море на джипах

В Сеть попало видео, где неизвестные катаются в море на автомобилях, сообщает Лада





"В Актау народ развлекается поездками в море на джипах. Плавать на катерах не модно, модно на джипах ездить", - говорит голос за кадром.





Комментаторы такое поведение осудили.





"Мозги у них по ходу вытекли, а не машины мыли.. если у них они вообще были...", - возмущается один из читателей.





"Джипы свои. На крузаке и прадо ходовые потекли, их от масла мыли. Что бы нормально новые на чистое ставить) прикольно покатались", - пишет другой пользователь.











