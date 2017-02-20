Родителей Петропавловских школьников наказывают за пропуски занятий
20 февраля 2017, 08:26
За первое допущение пропусков занятий несовершеннолетними родителя наказывают штрафом в размере 7 МРП.
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области провели «День открытых дверей» с участием студентов колледжа Северо-Казахстанского университета, передает портал Мой город.
Студентам разъяснили, что сейчас за пропуски занятий без уважительных причин несовершеннолетними за период обучения в учебных заведениях несут ответственность их родители. Их наказывают по статье 127 ч. 1,2 КРКоАП .
Так, за первое допущение пропусков занятий несовершеннолетними родителя наказывают штрафом в размере 7 МРП, что на сегодняшний день составляет 15883 тенге, а при повторном допущении аналогичных нарушений в течение года, статья предусматривает наказание штрафа в размере 20 МРП, что составляет 45380 тенге, либо административный арест до пятнадцати суток.
Фото: Sputnik
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