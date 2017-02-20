Маулен Ашимбаев: Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших военнослужащих
20 февраля 2017, 08:44
В Жамбылской области произошла большая трагедия – погибли семь военнослужащих, которые исполняли свой воинский долг.
Депутаты Мажилиса Парламента выразили соболезнования по печальным событиям, произошедшим в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
В Жамбылской области произошла большая трагедия – погибли семь военнослужащих, которые исполняли свой воинский долг.
"От своего имени, от имени членов Комитета по международным делам, обороне и безопасности, а также от имени всех моих коллег - депутатов Мажилиса Парламента Казахстана выражаю искренние соболезнования родителям, родным и близким погибших военнослужащих. Они были профессионалами военного дела и настоящими патриотами своей Родины. Глубоко сочувствуем и переживаем вместе с родными и близкими погибших. Понимаю, что очень тяжело смириться с такой страшной утратой, но семья погибших должны знать, что все казахстанцы скорбят вместе с ними", - сочувствует депутат Маулен Ашимбаев.
"Мы все выражаем свои искренние слова поддержки и сочувствия в это тяжелейшее для них время", - дополнил он.
Правительством создана специальная Комиссия по расследованию обстоятельств трагедии. Министерством обороны и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры по расследованию причин трагедии, а также организована работа по оказанию помощи семьям погибших. И нужно сделать все необходимое, чтобы такие трагедии в Вооруженных Силах страны больше не повторялись.
Напомним, трагедия разыгралась в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом, остальных удалось спасти. Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. От Тараза до места схода лавины расстояние более 110 км.
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Фото: Мұнайлы Астана
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