Маулен Ашимбаев: Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших военнослужащих

Депутаты Мажилиса Парламента выразили соболезнования по печальным событиям, произошедшим в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz





В Жамбылской области произошла большая трагедия – погибли семь военнослужащих, которые исполняли свой воинский долг.





"От своего имени, от имени членов Комитета по международным делам, обороне и безопасности, а также от имени всех моих коллег - депутатов Мажилиса Парламента Казахстана выражаю искренние соболезнования родителям, родным и близким погибших военнослужащих. Они были профессионалами военного дела и настоящими патриотами своей Родины. Глубоко сочувствуем и переживаем вместе с родными и близкими погибших. Понимаю, что очень тяжело смириться с такой страшной утратой, но семья погибших должны знать, что все казахстанцы скорбят вместе с ними", - сочувствует депутат Маулен Ашимбаев.





"Мы все выражаем свои искренние слова поддержки и сочувствия в это тяжелейшее для них время", - дополнил он.

Правительством создана специальная Комиссия по расследованию обстоятельств трагедии. Министерством обороны и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры по расследованию причин трагедии, а также организована работа по оказанию помощи семьям погибших. И нужно сделать все необходимое, чтобы такие трагедии в Вооруженных Силах страны больше не повторялись.





Напомним , трагедия разыгралась в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом , остальных удалось спасти . Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. От Тараза до места схода лавины расстояние более 110 км.



