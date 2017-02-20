Пекин планирует к 2020 году использовать 57% мусора города для энергетики
20 февраля 2017, 08:59
В Пекине будет ежедневно использоваться 30 тысяч тонн мусора для энергетики.
Власти Пекина планируют к 2020 году использовать 57% мусора города для энергетических нужд мегаполиса, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в 2017 году в китайской столице будут введены в эксплуатацию шесть мусоросжигающих предприятий, которые будут производить электроэнергию, метан и этанол из городского мусора. К 2020 году в Пекине будет ежедневно использоваться 30 тысяч тонн мусора для энергетики.
Как сообщает Международное радио Китая, 24 тысячи тонн мусора будут сжигаться на новых мусоросжигающих предприятиях для получения электроэнергии, еще шесть тысяч тонн отходов будут перерабатываться в этанол и метан.
Фото: Fotolia/ Savvapanf Photo
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